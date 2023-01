Este es el curso que debes hacer para tener un perro en 2023

No basta con darles un hogar. Es necesario saber cuidarlos. De ahí que, quienes quieran adoptar un perro en 2023, deberán realizar un curso que los acredite como personas aptas para tenerlos. Así lo establece la nueva Ley de Protección Animal que aprobó el Gobierno de España el pasado 1 de agosto de 2022 y que tiene como objetivo proteger a los canes –y a todos los animales, en general-. La norma, diseñada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra, se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria.

Una de las grandes novedades es que ya no basta con que solo los dueños de perros potencialmente peligrosos obtengan una prueba psicotécnica y contraten un seguro obligatorio. De esta forma, la normativa se endurece con todos los propietarios, que pasan a tener más obligaciones, y concede nuevos derechos a los peludos.

El curso que deben hacer quienes adopten un perro en 2023

Con la nueva Ley de Protección Animal, quienes adopten un perro en 2023 deberán completar un curso de formación para preservar la integridad de los animales, la convivencia responsable y la regulación de su tenencia. Se trata de que aprendan cuál es la realidad de tener a cargo un perro, a cubrir sus necesidades y en qué consiste la convivencia responsable.

Aunque, por el momento, no se conoce cómo será este curso, ni su temática, todo apunta a que será completamente gratuito y online, por lo que no será muy difícil obtenerlo. Además, se baraja la posibilidad de que se haga en consultas veterinarias, en las que se ofrecerá la misma información. Y terminará con un pequeño test.

Tampoco se sabe aún cuáles serán todos los trámites que hay que realizar para la posesión legal de un perro. Lo que sí establece el artículo 36 de la nueva ley es que “todos los perros deberán cumplir los criterios de clasificación por sociabilidad, cumpliendo los mecanismos de validación de comportamiento y socialización determinados reglamentariamente”.

¿Qué ocurre si quienes adopten un perro en 2023 no tienen el curso?

La realización del curso por parte de quienes adopten un perro en 2023 es obligatoria por lo que, si los dueños no lo obtienen, se enfrentan a la posibilidad de que se les imponga una multa, cuya cuantía todavía se desconoce.

De igual forma, quienes ya sean propietarios de un animal tendrán un plazo de dos años para acreditar su capacitación y, si no lo hacen, deberán hacer frente a una multa.

Los perros también deberán hacer un curso en 2023

Los humanos no son los únicos que tendrán que recibir el apto para la convivencia. Una vez que se aprueba la nueva Ley de Protección Animal, ya no habrá perros considerados potencialmente peligrosos por definición. Con independencia de la raza, todos los canes deberán superar una valoración individual de obediencia y comportamiento. Los que no la pasen, tendrán la obligación de salir a la calle con bozal y sujetos con una correa corta, hasta que superen una prueba tras pasar por las manos de un adiestrador.