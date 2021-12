Génova insiste en la "prudencia" tras las críticas de Ayuso a la suspensión de las cenas navideñas

La dirección nacional del PP ha insistido este lunes, tras las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la decisión de suspender cenas navideñas, que han dictado esa recomendación por "una cuestión de prudencia" ante el aumento de contagios de coronavirus, y ha rechazado de plano que detrás de esa circular que se ha enviado a las estructuras territoriales pueda haber "enredos internos", según fuentes de la cúpula del partido.

Ayuso ha criticado públicamente que el PP no permita la celebración de cenas navideñas y ha puesto el foco en que "no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones". A su entender, esas cancelaciones están "generando caos y sobre todo señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración".

Desde Génova han reiterado que el pasado viernes marcaron una pauta, recomendando suspender esas cenas ante las peticiones que ya les habían hecho algunos territorios. "La dirección del PP marca una recomendación y está completamente al margen de líos internos", han subrayado, para añadir que se trata de una recomendación porque la decisión la toman las organizaciones territoriales en cada autonomía.

La dirección del PP ha rechazado de plano que esto tenga que ver con una "cuestión interna" de partido -en alusión a la pugna abierta con Ayuso por el control del PP de Madrid- y ha agregado que, ante la sexta ola, lo que están aconsejando es "aplicar un suplemento de prudencia". "Nosotros no estamos señalando a bares ni restaurantes", han apostillado las mismas fuentes.

Además, el PP nacional ha destacado que otras estructuras regionales están celebrando la decisión de suspender esas cenas, como el PP de Baleares, que ha puesto un tuit con el siguiente mensaje: "Compartimos la prudencia. Por ello, ante la previsión de una gran asistencia, el PP balear ya decidió no celebrar este año nuestra tradicional cena de Navidad". Lo mismo ha hecho el PP canario, confirmado en la misma red social que han decidido "suspender" los encuentros con afiliados y simpatizantes.

Diferencia entre estas cenas y los actos de partido

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección, la vicesecretaria de Sectorial, Elvira Rodríguez, ha dicho desconocer las declaraciones de Ayuso sobre esas cenas pero ha indicado que se están suspendiendo esos encuentros navideños en "empresas grandes y medianas". Además, ha subrayado que también se ha cancelado la cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) que reúne cada año a políticos y periodistas.

"Esto es una cuestión de prudencia", ha afirmado, para añadir que están ante la sexta ola y el Gobierno "vuelve a no ser claro" ni cuentan con una Ley de Pandemias para afrontar la situación. A su entender, la gente está "bastante desconcertada" y deben actuar con "prudencia".

Al ser preguntada si el PP también suspenderá congresos como el Aragón, que está previsto a finales de esta semana, Rodríguez ha dicho desconocerlo pero ha diferenciado la celebración de un cónclave, donde todo el mundo lleva las mascarillas y se guardan distancias, que estar en una cena "comiendo, departiendo y tomando copas más juntos y con más riesgo". "Creo que de esto no hay que hacer una historia, sino sencillamente ser prudentes, que es lo que estamos haciendo", ha indicado.

"No se está anatematizando a bares y restaurantes"

Interrogada después si cree que se señala a bares y restaurantes con este tipo de cancelaciones, como sostiene Ayuso, Elvira Rodríguez ha expresado su "preocupación" desde el punto de vista económico porque habrá restaurantes con reservas para "comidas grandes" y habrán "hecho acopio". Dicho esto, ha confiando en que a finales de enero se puedan celebrar esos encuentros.

"Yo creo que no se está anatematizando a los bares y a los restaurantes, sino a las personas que no hacemos lo que debemos. Debemos de ser prudentes y tomar las medidas oportunas para que esta sexta ola no se extienda", ha enfatizado, para concluir que la pandemia está teniendo un efecto económico y los poderes públicos deben ocuparse por ese tejido productivo.