El alcalde de Huesca pide responsabilidad para bajar la curva de la covid y anuncia una cabalgata de Reyes presencial

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha reconocido este lunes que las cifras de contagios de covid-19 en la ciudad "no son buenas". De los 207 casos registrados en la provincia correspondientes al domingo, el 55 por ciento (114) se reportan desde los centros de salud de la capital oscense, con una incidencia de 789,5 a siete días y de 1.966 a 14 días. Ante esta situación, que ha calificado de "preocupante", ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad de los oscenses. No obstante, ha incidido en que a pesar de las circunstancias "no hay que caer en el alarmismo" .

"Creo que el contexto actual no tiene que ver con momentos muchos más dramáticos que hemos vivido con la enfermedad", ha señalado. En su opinión, las medidas que las autoridades sanitarias van a proponer y están proponiendo "no deben de ser igual de tajantes o concluyentes a las que se implantaron entonces". Luis Felipe ha indicado que "ahora es más fácil preservar la salud y, al mismo tiempo, la economía de los territorios; en este caso de la ciudad de Huesca".

En todo caso, como el nivel de contagios es alto y la enfermedad sigue ahí "hay que intentar que esa curva baje y que lo haga lo antes posible para volver a la normalidad". El alcalde ha apuntado que el momento es complicado y preocupante porque los de Navidad "son días de encuentro, de mucha interacción social". Por ello, ha insistido en que hay que usar las mascarillas y evitar concentraciones de personas que, en su caso, deben realizarse "con las mayores garantías posibles.

A pesar de que también son altos los niveles de ocupación hospitalaria y de las ucis, indicadores que podrían lleva a adoptar medidas más drásticas para frenar los contagios, Luis Felipe no teme que se decrete un confinamiento para la ciudad. "El contexto de ahora es diferente al anterior a la vacunación", ha manifestado.

Según ha dicho, "vacunarse es necesario" por lo que ha animado a los oscenses a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para la inoculación de la tercera dosis según los los grupos de edad o de las primeras en los niños. "Tenemos que responsables e intentar que esta curva baje en unos días que son complicados por las interrelaciones sociales van en aumento y es mayor el riesgo de contagios", ha apostillado.

Asimismo, ha indicado que estas fiestas, en principio, habrá cabalgata de Reyes y que será presencial. Las áreas municipales implicadas en su organización están trabajando con el departamento de Salud del Gobierno de Aragón en su diseño, modelo y recorrido "para minimizar al máximo los riesgos y cumplir con la normativa existente".