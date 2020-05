El BOE publica cinco órdenes para regular las fases 0 y 1 de la desescalada

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy las cinco órdenes para regular las fases 0 y, en algunos casos, la 1 también de la desescalada, cuyos principales puntos se centran en la hostelería, la apertura al público de ciertos comercios y servicios, movilidad y restricciones sociales.

El Gobierno ha decidido ampliar del 30 al 50 por ciento el aforo permitido en terrazas de los establecimientos hosteleros a partir de la fase 1; también se permitirá reuniones de hasta 10 personas, mayor flexibilidad para acudir a velatorios, entierros y ceremonias eclesiásticas.

Descarga los documentos del BOE con todos los detalles:

Reapertura de establecimientos comerciales

También se permitirá la reapertura de establecimientos y locales comerciales minoristas y de prestación de servicios asimilados de hasta 400 metros cuadrados, y a los que se podrán acceder con cita previa y bajo importantes medidas de seguridad e higiene.

Los archivos podrán reabrir sus puertas y prestar servicios al público desde mañana lunes. Sus servicios serán preferentemente por vía telemática, no obstante, cuando sea absolutamente imprescindible, los ciudadanos podrán solicitar la consulta presencial con cita previa.

Los "vulnerables" excluidos de las reunione familiares y de amigos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado asimismo la orden ministerial por la que permitirá reuniones de hasta un máximo de 10 personas en domicilios y al aire libre a partir de la fase 1 de la desescalada.

Según este nueva orden, que entra en vigor este lunes 4 de mayo, este límite no se aplicará a personas convivientes y quedan excluidos de esas reuniones los "colectivos especialmente vulnerables a la enfermedad".

En todo caso, durante estos encuentros deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, como guardar una distancia mínima de seguridad de dos metros o establecer medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria.

Asimismo, la orden autoriza a aquellas personas que residan en un mismo domicilio a poder compartir un mismo vehículo privado, siendo la única limitación el número de plazas autorizadas para el mismo.

No obstante, para personas no convivientes, se permitirá el uso compartido de vehículos privados limitando esta medida a un conductor y a un ocupante, que deberá ir en la parte trasera del vehículo.

Estas dos medidas se permitirán durante la fase 1 con una evolución de la epidemia muy favorable que permita este tipo de encuentros.

La fase 1 de la desescalada entrará en vigor el próximo 11 de mayo en todas las provincias que cumplan los requisitos del panel integral de indicadores diseñado por el Ejecutivo.

No obstante, está previsto que la fase 1 arranque este lunes 4 de mayo en las islas canarias de la Gomera, El Hierro, La Graciosa y en la isla balear de Formentera.

Será obligatorio el uso obligatorio de mascarillas en los transportes públicos, que durante la fase 0 mantendrán las actuales condiciones de uso.

Obras y reformas

Asimismo se permitirán nuevamente las obras en las que no se produzca interferencia alguna con las personas no relacionadas con la actividad de la obra; y también aquellas que se realicen en locales, viviendas u otras zonas delimitadas del edificio no habitadas, y a las que no tengan acceso los residentes mientras duren las obras.

Finalmente, el BOE publica también la orden que establece la puesta en marcha de un proceso flexible, de permanente diálogo y colaboración con las comunidades autónomas.