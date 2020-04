La Atención Primaria será "primordial" en la desescalada para "anticiparse" al virus

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado que la Atención Primaria "va a cobrar una importancia absoluta" durante la fase de desescalada del coronavirus, con el objetivo de "anticiparse" al virus y "saber exactamente el momento en el que se produce ese contagio".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo ha detallado cuáles van a ser las cuatro fases que van a implementar las autoridades sanitarias para ir relajando progresivamente las restrictivas medidas de distanciamiento social y confinamiento para atajar la crisis del covid-19.

Tal y como ha recordado Sánchez, dos de los criterios que deben cumplir las comunidades autónomas para avanzar en cada fase es cumplir una serie de características sanitarias. En primer lugar, las "capacidades estratégicas" del sistema sanitario, tanto en Atención Primaria como en atención hospitalaria, vigilando, por ejemplo, el número de camas de cuidados intensivos disponibles.

"En esta fase de desescalada, (la Atención Primaria) va a cobrar una importancia absoluta, primordial. Porque evidentemente necesitamos anticiparnos al virus y saber exactamente el momento en el que se produce este contagio. Y también la atención hospitalaria y el número de camas UCI en cada uno de los territorios", ha recordado.

Por otra parte, ha señalado que el Gobierno vigilará la "situación epidemiológica" de cada territorio, es decir, el "diagnóstico e identificación de la situación concreta de la pandemia", para permitir a cada territorio que pase a la siguiente fase de desconfinamiento. También se tendrá en cuenta el número de test PCR realizados, la capacidad de anticipación para evaluar el número de contagiados o las medidas colectivas de higiene que van a formar parte de la nueva normalidad.

El Gobierno, "empático" con una paga extra para los sanitarios

Preguntado acerca de la posibilidad de realizar una remuneración extra a los profesionales sanitarios para reconocer su "impagable" labor frente al covid-19, el presidente ha dicho que es tarea de las comunidades autónomas, puesto que ostentan las competencias sanitarias. En cualquier caso, ha señalado que el Gobierno se muestra "empático" con esta reivindicación.

"Serán las comunidades autónomas quienes decida, en el marco de sus competencias, las políticas retributivas a seguir. Es algo que tendremos que enmarcar en un gran acuerdo con las CC. AA., que son las que tienen las competencias. Pero el Gobierno de España es empático a esta causa", ha indicado.

Sobre la necesidad de reforzar el sistema sanitario para prever futuras crisis similares, el jefe del Efecutivo ha reconocido que es necesario tener un Sistema Nacional de Salud (SNS) "mucho más fuerte". "No porque los sanitarios no hayan dado el do de pecho, sino porque tenemos que aprender que hay servicios que reforzar, como la Atención Primaria o los servicios de Salud Pública, que durante estos últimos años no se han visto priorizados", ha apuntado, calificando como "joya" del Estado de Bienestar al SNS.

Por otra parte, el presidente ha sido cuestionado acerca de cuándo podrán seleccionar su plaza los estudiantes MIR que ya han superado el examen. "El Ministerio de Sanidad está trabajando. Tendrán una respuesta en las próximas semanas sobre cuándo podrán incorporarse", ha afirmado.