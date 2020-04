Sánchez anuncia la "nueva normalidad" a finales de junio para todo el país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que "a finales de junio" espera que todo el país pueda entrar en una etapa de "nueva normalidad", una vez controlada la pandemia del coronavirus, ya que será cuando se completará el plan de desescalada establecido en cuatro fases.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado este "Plan para la Transición hacia una nueva normalidad", en el que se ha diseñado un plan de desconfinamiento en cuatro fases que arrancará el 4 mayo, con la reapertura de actividades con cita previa y atención individual, como los restaurantes con comida para llevar, que deberán seguir todas las medidas de sanidad y seguridad. Todas las medidas se aplicarán por provincias o islas y terminarán de aplicarse a finales de junio, cuando se dará por recuperada la normalidad.

Cada fase durará dos semanas y se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar. Después se pasará a la etapa de la "nueva normalidad" en la que continuarán las medidas de control y el uso de material preventivo. "Estaremos en la nueva normalidad si la epidemia está controlada en todos y cada uno de los territorios", ha advertido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La isla de Formentera, en Baleares, y las de La Gomera, El Hierro y La Graciosa, en Canarias, irán por delante en la aplicación del plan de desescalada, debido a que en estos territorios la incidencia del coronavirus ha sido inferior. Sánchez ha afirmado este martes que estas cuatro islas entrarán en la fase 1 del plan a partir del 4 de mayo, mientras que el resto del país lo hará el día 11. La fase 1 en la que entrarán primero esas islas implica medidas de reapertura del pequeño comercio y de terrazas de bares y restaurantes con limitaciones de ocupación y con otras medidas de protección. También prevé que vuelvan a abrir hoteles y alojamientos turísticos excluyendo zonas comunes.

"Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, vamos a elegir la prudencia. Ese sin duda es el mejor patriotismo"

Será a finales de junio, por tanto, cuando todo el país podrá entrar "en la nueva normalidad si la evolución de la pandemia está contralada en todos los territorios", ha advertido.

Es el momento "más peligroso y difícil"

Pero Sánchez ha alertado que este proceso que se va a iniciar es el momento "más peligroso y difícil" y que no debe ponerse en riesgo lo conseguido hasta este instante en la lucha contra el coronavirus por "impaciencia". "Si tenemos que elegir entre la prudencia y el riesgo, vamos a elegir la prudencia", ha remarcado Sánchez, que ha resaltado que en el comportamiento individual está la clave para detener la pandemia y recuperar la normalidad: "Ese sin duda es el mejor patriotismo".

Sánchez ha apuntado que ya no va a bastar con encerrarse en casa, sino seguir "cada minuto" las reglas de distanciamiento social, a la vez que se recuperan "palmo a palmo" espacios de movilidad. "No hay nadie que no piense en los reencuentros, viajes, renacer de planes y proyectos. Ese día no ha llegado, hoy nos toca entender cuál es el camino para llegar hasta ahí", ha insistido.

La actualidad del Covid-19, minuto a minuto.

Toda la información sobre el coronavirus, en HERALDO