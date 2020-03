Nobles, deportistas, cantantes, actores o políticos víctimas del coronavirus

El coronavirus no entiende de clases sociales. No distingue y es igualitario. En su implacable castigo, ha infectado y se ha cobrado la vida de muchos rostros conocidos de la realeza, la aristocracia, la política, el espectáculo, el cine, el mundo de la empresa o del deporte. No deja de crecer la lista de quienes no pudieron vencer a la enfermedad y la de los que aún batallan contra el Covid-19 y se recuperan.

El marqués de Griñón, Carlos Falcó, falleció hace una semana en Madrid. Sus restos mortales fueron incinerados y serán esparcidos en su finca, Casa de Vacas, cuando se levante el estado de alerta. Tampoco pudo superarlo el expresidente del Real Madrid Lorenzo Sanz, con patologías previas. La actriz italiana Lucía Bosé falleció de neumonía, aunque su familia no ha desvelado si había dado o no positivo. El ganadero Francisco de Borja Domecq murió en Mérida, como el expresidente de Red Eléctrica José Folgado, fallecido a los 75 años.

María Teresa de Borbón-Parma, conocida como la 'princesa roja', moría el viernes en París, a los 86 años; el actor Mark Blum, que se hizo famoso gracias a 'Cocodrilo Dundee', lo hacía a los 69 años en Nueva York por complicaciones derivadas del coronoavirus... La lista parece interminable.

La sangre azul tampoco se ha librado del contagio. El primero en dar positivo era Carlos de Habsburgo-Lorena, que continúa en cuarentena. El primer monarca contagiado ha sido Alberto de Mónaco, aunque su estado de salud no preocupa. Él mismo explicaba sus síntomas en una entrevista: "Al principio era como un frío que llegaba, la tos no me vino de primeras. Después tenía un poco de fiebre, y rápidamente me prescribieron el confinamiento en casa".

Dos días después de confirmar la enfermedad, el príncipe Carlos de Inglaterra reaparecía en las redes sociales aplaudiendo como muestra de agradecimiento a los sanitarios. Lo hacía junto a su mujer Camilla, aunque por separado, en el palacio de Balmoral, donde ambos están aislados.

La reina Letizia está en cuarentena desde que se conociese que la ministra de Igualdad, Irene Montero, había dado positivo, que este sábado ha vuelto a confirmarse. Ambas coincidieron en un acto. Begoña Gómez, esposa del presidente, daba positivo, al igual que su madre y su suegro. Una información que Moncloa no ha querido detallar al tratarse de la vida privada de Pedro Sánchez.

En un apartahotel trabaja aislada Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, igual que su homólogo catalán, Quim Torra, tras dar positivo. En el mitin de Vox en Vistalegre, el 10 de marzo, Javier Ortega Smith, secretario general de la formación, repartió saludos y abrazos que contagiaron a su líder, Santiago Abascal y a la diputada Macarena Olona.

En el hospital Ramón y Cajal lucha contra el virus desde hace dos semanas Javier Solana. A sus 77 años, el ex secretario general de la OTAN ha vivido la muerte de su compañero de habitación. Su buena forma física le ha salvado, ya que es un paciente de riesgo tras donar un riñón a un ser querido. Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, abandonó la clínica Ruber de Madrid tras cinco días de ingreso y dar negativo. Esperanza Aguirre y su marido recibieron el alta tras una semana de hospital. "Primero fue el helicóptero, el cáncer, el atentado de Bombay... y ahora el coronavirus. Todavía me quedan tres vidas si hacemos caso a las siete vidas de los gatos", bromeaba Aguirre. Su compañera de partido María Dolores de Cospedal y su marido, Ignacio López del Hierro, permanecen aislados en su domicilio tras dar positivo.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, está en cuarentena y sin síntomas tras contagiarse su esposa, Sophie Grégoire, en un viaje a Londres. La canciller alemana, Angela Merkel, dio negativo dos veces y se repetirá la prueba la próxima semana. Boris Johnson antepuso la economía británica al confinamiento y, tras contagiarse, permanecerá en cuarentena al menos siete días.

Actores como Tristán Ulloa, Danna García, la chica Bond, Olga Kurylenko o Kristofer Hijvuel, de 'Juego de Tronos', padecen el Covid-19. El tenor Plácido Domingo anunció hace una semana que está hospitalizado en Acapulco, y el teclista de Bon Jovi, David Bryan, sobrelleva la enfermedad en casa. Mejora el cocinero Dabiz Muñoz, tras 12 días enfermo y haber perdido el olfato y el gusto, sentidos vitales para él. No sabe si se trata del virus porque, dice, no se ha hecho la prueba.

Fernando Martín, expresidente del Real Madrid, ha salido de la UCI y se recupera en planta. El exmagistrado Baltasar Garzón sigue ingresado en la clínica Ruber, en espera de los resultados de la prueba. El empresario Alfonso Cortina, expresidente de Repsol, está hospitalizado en Toledo. Escribiendo a pesar de la fiebre está el periodista Jaime Peñafiel; él y su mujer se contagiaron mientras se encontraban confinados en el campo. La activista Greta Thunberg se ha autoaislado al creerse contagiada, aunque solo presenta tos y cansancio. El encarcelado exproductor Harvey Westein, condenado por abuso sexual, está aislado en una celda, tras dar positivo.

En el fútbol, el Valencia-Milán fue una bomba biológica. El equipo che tiene un tercio de la plantilla contagiada. El más popular, Ezequiel Garay, se aisló con su mujer, Tamara Gorro. El argentino Paulo Dybala, delantero de la Juventus, ha pasado lo peor. "Sentía que me faltaba el aire, tras cinco agotadores minutos entrenando me dolía todo", dice. "Como si me arrastrara un camión", así se sintió Pepe Reina, portero del AC Milán, que aún espera del test. Se han recuperado el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta y su mujer, la modelo Lorena Bernal.

Y ojalá la lista de recuperados vaya en aumento, y no se incremente más la de rostros conocidos a los que ha vencido el virus.

