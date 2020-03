El coronavirus golpea al Valencia y entra de lleno en la Liga

Con el Valencia golpeado por el coronavirus, con cinco positivos de futbolistas y técnicos, la pandemia ha entrado de lleno en la Liga, suspendida, como mínimo, hasta el 3 de abril, aunque ya con nulas esperanzas de que pueda ser reanudada tan a corto plazo. El jugador argentino Ezequiel Garay se convirtió este domingo en el primer futbolista de la Liga contagiado, después de que otros dos clubes de Primera División, el Leganés y el Alavés, se vieran afectados por los positivos del director general del club madrileño y de dos miembros del 'staff' técnico de la entidad vitoriana. Tras el caso de Garay, anunciado públicamente por el propio futbolista, se conocieron los positivos de José Luis Gayà y Eliaquim Mangala, del delegado, Paco Camarasa, y del miembro de los servicios médicos Juan Aliaga.

"Todos se encuentran en sus domicilios con buen estado de salud y con medidas de aislamiento", anunció el Valencia a través de un comunicado en el que no citó los nombres de los infectados, aunque Garay ya lo había desvelado en sus redes sociales y posteriormente se conocieron los casos de Gayà y Mangala. El coronavirus también ha alcanzado a la Segunda División, con Jonathas de Jesús, delantero brasileño del Elche, como primer positivo en la categoría de plata. Jonathas de Jesús jugó con el Elche el pasado domingo día 8 contra el Rayo Vallecano en Madrid, principal foco de la pandemia en España.

En el caso de Garay, el defensa del Valencia tuvo que ser operado de una grave lesión de rodilla a principios de febrero, por lo que no participaba en los entrenamientos y había reducido su contacto con la plantilla en las últimas semanas, aunque sí estuvo los días recientes en la ciudad deportiva de Paterna para comenzar su recuperación. El Valencia, después de enfrentarse al Atalanta en San Siro, donde no jugó el 19 de febrero Garay, pero sí lo hicieron tanto Gayà como Mangala, fue el primer club de la Liga en adoptar medidas estrictas respecto al contacto, al cerrar todos los entrenamientos y suspender las comparecencias públicas de futbolistas. En el partido de vuelta de Champions frente al Atalanta, a puerta cerrada en Mestalla el pasado martes, también jugó Gayà, al igual que cuatro días antes en el Alavés-Valencia de Liga disputado en Mendizorroza, a puerta abierta tras el foco de coronavirus detectado en Vitoria.

Se cierra el Martínez Valero

"Está claro que 2020 lo empecé con mala pata. He dado positivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora sólo me hace hacer caso a las autoridades sanitarias, de momento estar aislado", escribió este sábado Garay en su cuenta de Instagram. «Yo supongo, por lógica, que también estaré infectada, porque estoy en contacto directo con él, pero voy a dar el primer paso que las autoridades sanitarias han dado desde el minuto uno, que es no colapsar. No tengo síntomas, él está bien, yo también, por lo que no me voy a volver loca pidiendo esa prueba porque estoy bien y hay que dejar prioridad a las personas que lo necesitan», aseguró la esposa de Garay, Tamara Gorro.

El primer positivo en Segunda también fue confirmado por el propio afectado, Jonathas de Jesús, a través de un vídeo publicado en las redes sociales del Elche. "Quiero dar las gracias a todos por vuestras muestras de ánimo. Me encuentro bien, en mi casa ya. Está todo bajo control y estoy centrado en recuperarme bien, lo antes posible, para volver con mis compañeros más fuerte. Yo me quedo en casa", fue el mensaje del futbolista brasileño.

El Elche llevó a cabo la pasada semana "tareas intensivas de desinfección y limpieza" del estadio Martínez Valero, "como medida preventiva" ante la escalada imparable de coronavirus en el país y, lógicamente, tras el positivo de Jonathas ha decidido cerrar sus instalaciones deportivas al público. El club ilicitano ha recomendado que todo su personal permanezca en cuarenta en sus domilios durante quince días. "El club puso en marcha la semana pasada todas las medidas y recomendaciones que las autoridades sanitarias han ido estableciendo y que han sido cumplidas de forma responsable por todos los miembros del club", destacó el Elche.

