Vox insiste en su rechazo a los manifiestos contra la violencia de género y Monasterio pide cadena perpetua para maltratadores

Vox ha rechazado este lunes sumarse a las declaraciones o manifiestos institucionales contra la violencia de género llevados a cabo en diferentes comunidades autónomas y localidades, como Andalucía o Teruel, con motivo del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

En el Ayuntamiento de Teruel, se ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para leer un manifiesto conjunto en el que los portavoces de siete de los ochos grupos municipales, ya que Vox no lo ha firmado, han leído un párrafo para concienciar sobre la lacra de la violencia machista.

En Andalucía, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha informado de que su grupo no apoyará una declaración institucional sobre violencia machista en la Cámara por los "mensajes subliminales" que contienen y porque se trata de "cuestiones propagandísticas".

NOTICIAS RELACIONADAS El PP rechaza el uso "partidista" de la lucha contra la violencia de género

Hernández ha dicho a los periodistas que, hasta ahora, las declaraciones institucionales que se han aprobado "hacen referencia a más cosas", más allá de una condena a los asesinatos de mujeres, y ha asegurado que su partido no está "para eso".

Hernández ha defendido que "la violencia no tiene género" y que la solución a "la lacra de los asesinatos a las mujeres" no pasa por la actual ley, "que incluso está fuera de los márgenes de la Constitución" y que, además, "ha demostrado que es ineficaz". Ha apostado por buscar una fórmula "alejada de posicionamientos que tienen más que ver con la ideología que con una técnica jurídica de prevención de delitos" y para ello ve necesario cambiar la ley.

Pero el bloqueo de Vox no se ha limitado a ciudades o comunidades puntuales, sino que ha impedido que este año se hayan aprobado declaraciones contra la violencia de género en la mayoría de los municipios y comunidades donde la formación de Santiago Abascal tiene representación.

En la Asamblea de Madrid y en las Cortes Valencianas, su negativa ha impedido adoptar sendas declaraciones institucionales, dado que este tipo de iniciativas requieren unanimidad para ser aprobadas. Los de Abascal han votado en contra de declaraciones institucionales, mociones, planes o mesas técnicas dirigidas a denunciar y combatir la violencia machista.

Monasterio reivindica la cadena perpetua para maltratadores

Mientras que Vox ha frustrado la condena institucional unánime en numerosos parlamentos autonómicos y locales, la portavoz de esta formación en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha reivindicado este lunes la cadena perpetua para los maltratadores y ha rendido homenaje a las víctimas fallecidas por violencia y a sus huérfanos.

En declaraciones a los periodistas antes de la celebración de la segunda edición de los reconocimientos de la Comunidad contra la violencia de género, ha asegurado que "nunca han tenido duda" en acudir a un acto en el que se hace un homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género y para acompañar a sus familiares y huérfanos, pese a que no habían confirmado asistencia previa al Gobierno regional.

"Estamos aquí para acompañar a sus familiares y huérfanos de violencia y estamos haciendo un homenaje a esas mujeres y el resto de los 364 días estamos para pedir que los maltratadores tengan cadena perpetua en la cárcel y que nunca salgan de prisión y para solicitar que se modifique una ley que ha fracasado", ha lanzado.

A su juicio, la normativa de las víctimas de violencia de género no protege "verdaderamente a las mujeres" y lo que desde Vox quieren es que los recursos "vayan de verdad a las mujeres maltratadas".

NOTICIAS RELACIONADAS Vox carga contra la Ley de Violencia de Género porque "confronta" a hombres y mujeres

A la entrada de la Real Casa de Correos se repartían unas pulseras violetas en las que se puede leer 'Stop Violencia de Género', que Monasterio no ha querido coger. Al ser preguntada por esto, ha dicho que ella no ha rechazado ninguna pulsera y que acudía al evento para hacer un homenaje a estas mujeres. "No estamos para hablar de pulseras, estamos para hablar de cosas más serias", ha zanjado.

El negacionismo busca un "retroceso en derechos y libertades"

La directora gerente del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), María Goikoetxea, ha advertido de que los "discursos negacionistas" de la violencia de genero buscan un "retroceso en derechos y libertades". Así lo ha indicado durante la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en la sede del Gobierno de Aragón.

Goikoetxea ha evidenciado que la violencia machista se "origina y perpetúa" en la "desigualdad estructural" que sufren las mujeres y, por ello, "no hay opción neutral ante el machismo". En este punto, ha aseverado que "viejos discursos negacionistas de la violencia de género vuelven a emerger", en referencia al manifiesto hecho público por Vox que, entre otras cosas, indica que la Ley de Violencia de Género es "una herramienta ideológica con la que confrontar a hombres y mujeres".