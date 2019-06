¿Es este el examen de matemáticas más difícil de la selectividad?

En plena semana de exámenes de acceso a la Universidad, vuelve como cada año la duda sobre si las pruebas son más fáciles en una comunidades que en otras. La última polémica al respecto ha llegado con el examen de matemáticas en la Comunidad Valenciana. Los estudiantes que lo hicieron se han quejado de la dificultad de la prueba, que consideran de un nivel superior al exigido en Bachillerato.

Más de 23.000 estudiantes han firmado una petición en la plataforma Change.org para impugnarlo y para buscar "soluciones ante el examen más difícil de Matemáticas II de la Selectividad de la Comunidad Valenciana". Y como prueba de ello han adjuntado una fotografía del examen, en el que había dos versiones, con dos opciones de prueba cada una, A y B, y una tercera versión de reserva ante imprevistos.

NOTICIAS RELACIONADAS Nervios, repasos y muchas ganas de acabar la Evau para irse a Salou

El enfado es evidente entre algunos de los firmantes. "Que les hagan resolverlo a los que lo han planteado, a ver si es tan fácil", decía Joseba M. Los alumnos destacaban la importancia de la prueba a la hora de definir su futuro académico. "Un examen así el primer día ya te anula para el resto de los exámenes, que además perjudica a alumnos que quieren acceder a carreras universitarias con unas notas muy superiores a la media", se quejaba Ana A. en la plataforma de firmas. "Es un nivel demasiado elevado para lo que se ha preparado en los institutos", comentaba con disgusto Marta M.

Entre los afectados, hay muchos que reclaman que los exámenes sean iguales en todas la CC. A.A. "Mismo examen, mismo día y misma hora para todo el territorio nacional", pedía Consuelo M. "No hay derecho, que no sea similar en todas las comunidades, no se debe descriminar", subrayaba Rosa I.

Los estudiantes piden respuestas a la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana que, de momento, no se ha manifestado al respecto.

Una polémica que no es nueva

Lo que ha ocurrido este año con el examen de Valencia no es nuevo. Las dudas y quejas surgen en la comunidad educativa cada año una vez finalizados los exámenes. En 2016 muchos estudiantes se quejaron de que en el examen de química "se habían excedido con el temario". Y cuatro años antes, el examen de matemáticas que se puso en selectividad fue impugnado, tras el aluvión de críticas que recibió la Universidad de Zaragoza.

Corrección

Este año, en Aragón, unos 310 profesores (unos voluntarios y otros, elegidos a sorteo) serán los encargados de poner las notas. Los correctores tienen un plazo ajustado para corregir los exámenes. Tienen que poner las notas antes del lunes por la tarde. Los resultados se publican en la web de la Universidad el miércoles 12. Después se abre un plazo para los estudiantes que quieran solicitar una segunda corrección (del 13 al 17 de junio). Los ejercicios sobre los que se haya solicitado revisión serán corregidos por profesores especialistas de cada materia distintos a los que hayan realizado la primera corrección.