'Showcooking' de Eneko de Masterchef en Zaragoza: horario y dónde ver al exfutbolista

El zaragozano Eneko Fernández de Garayalde Jiménez fue el ganador de Masterchef 11 y uno de los concursantes más queridos de la pasada edidción. Nacido en la capital aragonesa en 1984, su carrera profesional comenzó alejada de los fogones. Jugó durante 10 años como futbolista en varios equipos de Segunda B y Segunda. Pero, tras alzarse como campeón en el reality que presentan Jordi Cruz, Samanta Vallejo-Nájera y Pepe Rodríguez, su pasión por la cocina se ha convertido en un verdadero trabajo.

Eneko cuenta con más de 100.000 seguidores en redes sociales como Instagram. Sus proyectos profesionales son variados y, de vez en cuando, se deja caer por su tierra para visitar a la familia. Este primer fin de semana de abril, volverá a la capital aragonesa para presentar la hamburguesa que ha elaborado con la colaboración de Ginness para The Champions Burger Zaragoza 2024.

Dónde y cuándo ver a Eneko de Masterchef en Zaragoza

Quienes deseen ver a Eneko preparar su 'Guinness Burger' en recinto The Champions Burger Zaragoza 2024 tendrán que acercarse al parque de Macanaz de Zaragoza este viernes 5 de abril a las 13.00. El cocinero estará en la 'food truck' de Guinness en el espacio 'Hall of Burger' de The Champions Burger Zaragoza para realizar un 'showcooking' de 40 minutos donde preparará su nueva hamburguesa con un ingrediente inédito: la malta tostada de cerveza.

La hamburguesa está elaborada con carne de buey en pan brioche, queso Cheddar fundido, bacon crujiente, y aliñada con cebolla caramelizada con cerveza, además, la hamburguesa lleva salsa barbacoa especial Guinness.

The Champions Burger 2024 tiene otros participantes aragoneses

The Champios Burger 2024 reunirá en Macanaz a 24 'food trucks' de los mejores restaurantes de España que competirán por la mejor hamburguesa. Entre los participantes se podrán probar las creaciones de los restaurantes zaragozanos Nola Grass, 2Go Burger y Mai Tai Ezotico que participan en el certamen. Además, otras dos cadenas como The Fiztgerald's o Hype, que también participan, tienen establecimiento en Zaragoza.