Eneko, el ganador del último 'MasterChef', recibido con honores en Zaragoza

Hace casi un mes que levantó el trofeo bajo una lluvia de confeti en el plató de 'MasterChef', pero Eneko Fernández de Garayalde no se quita la sonrisa de la cara. Y más esta semana, ya que acaba de ser padre por tercera vez.

Este jueves visita Zaragoza, su ciudad natal, para asistir a diferentes actos. Por la mañana se han abierto las puertas del ayuntamiento para una recepción en la que Natalia Chueca, alcaldesa de la capital aragonesa, ha mostrado su orgullo por el triunfo del zaragozano en 'MasterChef'.

Ha resaltado que ha sido un ejemplo personal de "madurez" y "simpatía". Por lo que "ha sido un gran embajador de nuestra ciudad", ha señalado Chueca. "Necesitamos muchas personas como él, que lleven el nombre de Zaragoza lejos", ha continuado.

"Me he emocionado y todo", ha reconocido Eneko. "Estoy supercontento, muy emocionado, no me esperaba hace unos meses que me pasara todo esto", ha confesado el también exfutbolista, que jugó en la cantera del Real Zaragoza. Cualquier oportunidad ha sido buena para hablar de Zaragoza, como se ha podido comprobar en los meses en las cocinas del plató y en las pruebas de exteriores. "Ha sido un orgullo hablar de mi ciudad y llevar su nombre lejos", ha valorado Eneko. "Estoy tan orgulloso de mis raíces", ha descrito sus sentimientos en el micrófono de la casa consistorial.

La agenda de Eneko en Zaragoza es apretada, ya que este jueves por la tarde estará firmando ejemplares de su nuevo libro de recetas. "Abordo desde la cocina de base de 'chup chup' con un intento de darle la vuelta y hacer platos más sofisticados", así lo ha definido ante los medios de comunicación. La cita es a las 19.00 en la Librería General, en la plaza de Aragón.

