Eneko: "Me han felicitado excompañeros de Corazonistas y del Real Zaragoza"

¡Muchas felicidades!

Muchas gracias. Estoy inmensamente feliz y abrumado por la repercusión.

¿Cómo tiene el teléfono móvil?

Petado. He dejado de mirarlo. Y lo mismo con Instagram. Me resulta imposible atender todo este aluvión de mensaje y llamadas. Los próximos días los voy a dedicar a leer y contestar todo lo recibido. Tendré que dedicarle un mes. Esto es alucinante. Me han escrito para felicitarme excompañeros del colegio y de equipos en los que jugué y que hacía muchísimos años que no teníamos contacto. Es muy bonito.

¿A qué colegio zaragozano fue?

A Corazonistas. Todavía conservo amigos de esa etapa. También me han apoyado mucho mis excompañeros de la cantera del Real Zaragoza y la gente de mi pueblo, Alfajarín.

A lo largo de estos tres meses de emisión del programa ha podido ‘entrenar’ este camino hacia la popularidad.

Sí, pero con la final se ha producido una explosión total. Estos meses me han ido muy bien para ir haciéndome a la idea. Cuando jugaba al fútbol también era bastante conocido en las localidades de mis equipos, la gente me saludaba por la calle o en un bar. En cierto sentido estaba más o menos acostumbrado a estas situaciones. La verdad es que lo llevo genial. Me estresaban mucho más las cocinas de ‘Masterchef’.

¿Y ahora qué? Su triunfo puede llevarle tanto al ámbito culinario como al de la comunicación.

Me encantan ambos. Ahora mismo estoy al principio del camino, estoy dando los primeros pasos. La prioridad es formarme para después montar algo. Los próximos meses los pasaré en el Basque Culinary Center de San Sebastián. Va a ser un tiempo fascinante, de absorber todo lo que me enseñen y de crecer más. Después trabajaré un mes en el restaurante Abac de Jordi Cruz en Barcelona. Y en lo referente a la Comunicación, estoy en un momento de mi vida en el que me muestro sin complejos, tal y como soy, con un discurso propio. Si está relacionado con la cocina, mucho mejor. Me muero de ganas con empezar esta nueva etapa.

¿Quiere abrir un restaurante?

Podría ser una opción, pero estoy abierto a más cosas. Lo esencial es empaparme de conocimientos y no precipitarme. Quiero pedirle consejo a Jordi Cruz para tomar el enfoque adecuado. Haga lo que haga, mi prioridad es que encaje con mi vida familiar y que me haga feliz.

España entera se ha enamorado de su familia, de su esposa y de sus hijas.

Ha sido muy bonito mostrarnos con naturalidad desde el primer día. Obviamente cuando se hacían las grabaciones no sabía cómo saldría la cosa y tenía mis dudas. Pero, visto el resultado final en la televisión, estoy muy contento. Los días en que recibía la visita de la familia eran los mejores. Soy un privilegiado, tengo mucha suerte tanto por la familia de mis padres y hermanos como por la que he formado con Cristina.

Usted vive en Tarrasa (Barcelona). ¿Qué relación mantiene con Aragón?

Viajo a Zaragoza con mucha frecuencia para ver a mis padres. Me encanta la manera de ser que tenemos los aragoneses. Somos abiertos y transparentes. Lo he vivido en mis carnes estas semanas del programa. En cada una de mis visitas a Zaragoza me paraban por la calle, me besaban, me abrazaban, me felicitaban, me preguntaban por el programa… Y yo lo disfrutaba, no me importaba detenerme el tiempo que fuera necesario. Que alguien de tu ciudad participe en un concurso televisivo como ‘Masterchef’ hace que te ilusiones más, que te sientas partícipe, y eso es lo que me han transmitido. Mi sueño ha sido el de muchos zaragozanos y aragoneses. Ha sido una sensación muy especial que a mí me recargaba las pilas.

Ha citado a sus padres. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo lo han vivido ellos?

Se llaman Ignacio y Reyes. Para ellos ha sido un regalo todo esto. Están muy orgullosos, al igual que toda la familia. Mi padre, que fue futbolista y sigue siendo muy futbolero, lo pasó muy mal en mi época en los campos. Sufrí muchas lesiones, algunas muy graves, y padeció en primera persona esos vaivenes de su hijo. La mía no fue una carrera sencilla, al contrario, fue muy complicada. ‘Masterchef’ ha sido todo felicidad para ellos. Me encanta que lo hayan disfrutado tanto.

¿Su madre es una buena cocinera?

Mucho. Cuando fui a jugar fuera de Zaragoza tuve que espabilarme con la comida y la llamaba todos los días para que me aconsejara con los platos. Curiosamente, ahora me llama ella a mí.

¿Cuál era el plato de su madre que le volvía loco?

Sin duda, las borrajas con almejas. Son insuperables.