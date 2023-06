Estas son las recetas de los platos que le dieron a Eneko el triunfo en 'Masterchef'

A sus 39 años, el zaragozano Eneko Fernández de Garayalde está en una nube. Su victoria en la undécima edición de 'Masterchef' supone una nueva etapa en su vida profesional ya que se le abrirán muchas puertas en el mundo gastronómico y de la comunicación. El exfutbolista del filial del Real Zaragoza completó una final perfecta la receta de cuyos platos desmenuzamos a continuación.

Tartar de carabinero y cítricos

Como entrante confeccionó un tartar de carabinero macerado con cítricos que dedicó a su esposa Cristina. Los ingredientes son los siguientes: Carabineros, lima, lemongrass, hojas de lima, jengibre, ajo, cebolleta, zanahoria, puerro, brandy, leche de coco, cebollino, cilantro, vino oloroso, sriracha, huevo, agua, vinagre mirin, aceite de girasol, hojas de gelatina, brotes de cilantro y tajetes. En primer lugar se hace una emulsión de cilantro. Después, se realizan los 'shots' de cilantro con nitro.

A continuación es el turno para la base del crujiente (para la teja) de cilantro y se limpia y pica las colas de los carabineros. Acto seguido se macera el tartar de carabinero con los cítricos, se infusiona el caldo de carabinero y las verduras. Se cola, se reduce reduce y se liga más si es necesario. Finalmente, se elabora la salsa ligera laksa y se emplata.

El tartar de carabinero fue el entrante. RTVE

Pichón y multiesférico de maíz

El plato principal fue un pichón y multiesférico de maíz bautizado como La Familia. Los ingredientes son: pichón, puerro, zanahoria, cebolla, chalota, boletus, trompeta de la muerta, trufa negra, foie mi cuit, armagnac, brandy, manzanilla, vino de Oporto, pasta filo, tomillo, cacao en polvo, maíz dulce, gluconolactato, alginato, Maizena, brotes de acedera, maltodrextrina, aceite ahumado, brotes y flores.

El propio explicó en el programa el origen y la preparación del mismo: "El plato se llama La Familia. He crecido en el hogar más increíble del mundo. Somos cuatro hermanos. Tenemos una gran relación, somos los mejores amigos. Y eso es gracias a mis padres. Cuando comencé a pensar en formar una familia no era consciente de que trataba de replicar la mía. Me pasó lo mismo con la cocina. Llegó un momento en que dejé de fijarme en las especias y en los sabores de otros continentes para echar la vista atrás. Por eso he traído algo más tradicional. Tenéis un fondo de pinchón abajo terminado con cacao que lleva brandy, oporto y manzanilla. Encima hay una duxelle de setas con un poco de jugo del pichón. Y encima está la pechuga con dos cocciones y asu lado un milhojas de pasta filo que he hecho un paté con los interiores del pichón coronado por un multiesférico de maíz. He puesto un aceite ahumado texturizado para que el plato tuviera un toque de humo del hogar".

Fue su gran creación y su pasaporte hacia el título. Los miembros del jurado se rindieron. Samantha Vallejo-Nágera dijo: "Se ve que hay mucho pensamiento. Lo más increíble de todo es que te ha salido perfecto". Pepe Rodríguez tampoco se quedó corto: "Es un plato que está muy bien hecho. Es una salsa muy reducida y rica. El pichón está perfectamente hecho. Es un plato de alguien maduro". E incluso Jordi Cruz fue muy elogioso: "Eres futbolista. Has jugado muchos partidos. Sabes jugar una final. Tu cocina tiene como base una tradición muy bien entendida y ejecutada con toques de modernidad. Esto es una jugada muy segura".

El pichón con multiesférico de maíz. RTVE

Helado de chocolate y bizcocho

Como postre, Eneko sirvió un helado de chocolate blanco y bizcocho de té matcha. Los ingredientes son: huevo, harina, azúcar, té matcha, levadura, pimienta de Jamaica, chocolate blanco, maltodextrina, azúcar glass, leche, nata, procrema, nitrógeno, moras, vainas de vainilla y azúcar para algodón. Se comienza con el sifón de bizcocho, se sigue con las rocas de chocolate y té matcha. Acto seguido, se infusiona y se confecciona el helado de chocolate y pimienta de Jamaica. Se trabaja la fruta con el nitrógeno y se termina haciendo el algodón de azúcar. Al emplatar hay que darle volumen con el algodón.