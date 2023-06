La reacción de Eneko tras ganar Masterchef 11: "Ha sido la experiencia más bestia de mi vida"

Eneko Fernández de Garayalde Jiménez lo consiguió. Este lunes se convirtió en el ganador de la undécima edición de Masterchef al vencer en el duelo a su amigo y contrincante Alex. El zaragozano era uno de los favoritos para ganar el concurso televisivo desde las primeras semanas pero, a pesar de ello, su reacción en Twitter mostró que el concurso y su victoria "había sido un sueño hecho realidad".

El exfutbolista del Real Zaragoza y flamante ganador del programa no tardó en publicar un emotivo mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram (@enekomasterchef11) en el que relata cómo ha vivido estos últimos meses en el concurso. "Ha sido la experiencia más bestia de mi vida" aseguraba el concursante que ha sido uno de los más queridos por el público por su actitud amable y conciliadora.

Pero el camino no fue fácil para este deportista que llegó a jugar en el Barça de Guardiola y que considera el programa como su experiencia "más exigente, emocionante y difícil. Una aventura que podía tener un millón de finales distintos pero ninguno tan bonito como el que estaba escrito para mí. Solamente puedo agradecer al programa, a los jueces, al equipo que nos ha cuidado y sobre todo a mis compañeros por haberme acompañado en esta locura.

"Tenía claro que tenía que mostrarme tal y como soy"

Más de 3 meses de competición en las cocinas y de convivencia con personas muy diferentes "cada uno de su padre y de su madre". El zaragozano tenía una cosa clara "quería mostrarme tal y como soy, vivir la experiencia y la competición desde el respeto y la deportividad". Esas han sido las premisas del su paso por el concurso y asegura que sus compañeros le han devuelto lo mismo: "me he sentido tan querido, respetado y cuidado por todos vosotros que nunca os lo podré agradecer lo suficiente. Gracias!", añade en su mensaje.

"Siento que todas las experiencias previas de mi vida me han servido para poder brillar estos meses en las cocinas, para aguantar la presión y tirar para adelante" afirma en su mensaje y añade que "el premio va mucho más allá de ganar el programa, tiene que ver con el cariño y el reconocimiento que todos me habéis dado"

Su familia y sus "nenas", en el centro de su vida

"A Cris y las nenas, gracias por vuestra generosidad. Por empujarme a perseguir mi sueño y animarme siempre con una sonrisa desde la distancia. Me habéis llevado en volandas hasta el final, lo convertisteis en el sueño de toda la familia y me disteis alas, no podía fallaros. Os quiero", añadió Eneko, que no olvidó tampoco a sus padres, hermanos, amigos y familia. "Gracias por vivirlo conmigo de esta manera, han sido los meses más intensos y bonitos de mi vida. Qué suerte haber vivido todos juntos la emoción del camino".

Y cerró con un mensaje: "gracias una vez más a @masterchef_es por abrirme la puerta de par en par a mi futuro, por supuesto en la cocina".