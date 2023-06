El zaragozano Eneko vuelve a llorar en 'Masterchef'... de emoción

Las emociones siguen a flor de piel para Eneko Fernández de Garayalde en su participación en 'Masterchef'. Si la semana pasada el zaragozano rompió a llorar tras recibir unas críticas negativas por un salmonete que preparó en el concurso culinario, en la noche de este lunes las lágrimas volvieron a brotar en el exjugador del filial del Real Zaragoza, pero en esta ocasión por un motivo más positivo.

El aragonés, de 38 años, recibió una maravillosa sorpresa en el plató de Televisión Española. Justo cuando iba a presentar su plato ante el jurado, apareció su familia al completo: su esposa Cristina, que se halla en un avanzado estado de gestación, y sus hijas Martina y Ona. El semblante le cambió y se percibió desde el primer segundo su extrema emoción.

"No te esperabas a todas, mi amor", le espetó su pareja. Todos se fundieron en un abrazo que Eneko verbalizó en palabras: "Me ha dado un vuelco el corazón. Simplemente abrazarlas, olerlas. Son mis hijas, mi mujer. Ha sido un momento único para mí. Lo recordaré toda la vida".

Las exigencias y las grabaciones del programa han roto la habitual convivencia familiar, por lo que el reencuentro dio lugar a intensos momentos. "¡Qué mayores están! Ona felicidades cariño, es que ha cumplido años. Qué tripa que tienes, Cris", aseveró el exfutbolista. A lo que Martina contestó: "Hemos echado mucho de menos a papá, estamos muy contentas de volver a verlo".

Martina, hija de Eneko, emocionó con sus lágrimas. RTVE

Una afirmación que desarmó por completo a Eneko: "Si estoy llorando es de contento. Ha sido mucho tiempo sin verlas. No se puede explicar con palabras". Justo en ese instante, el zaragozano rompió a llorar y volvió a besar a sus hijas. Una situación que contagió a todos los integrantes del jurado: Jordi Cruz, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y, sobre todo, a la invitada VIP Lorena Castell.

Cristina tomó la palabra para decir: "La separación la llevo un poco chunga pero el embarazo muy bien". Y Eneko apostilló: "Gracias cariño, te quiero mucho. Es la primera vez que nos separamos desde que estamos juntos, menos los fines de semana cuando jugaba a fútbol". Las lágrimas volvieron a brotar.

La intensidad siguió aumentando cuando el concursante presentó su creación culinaria, un fricandó (un plato típicamente catalán) que rebautizó como 'Gràcies, carinyo' (gracias, cariño) en honor de Cristina.

"Si estoy aquí es por ti porque me has animado y empujado a esto. Me trae unos recuerdos increíbles de nosotros. Eran los años que estuvimos en Oviedo, antes de que llegaran las niñas, cuando lo compartíamos todo, como novios, como pareja. Cada vez que pienso en esos momentos comprendo lo bonito que ha sido todo para nosotros y la suerte que hemos tenido. No podría estar con nadie mejor para tener una familia que contigo", proclamó Eneko. Nuevos abrazos y lágrimas que terminaron con el jurado degustando el fricandó, que por cierto recibió muchos elogios.