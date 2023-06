La turolense Alicia Romero aprieta el acelerador: "No tenemos fuerza ni para aplaudir"

La turolense Alicia Romero continúa pisando con fuerza en el 'docu-reality' de Cuatro 'Maribáñez, el peor equipo del mundo'. En su papel de preparadora física y nutricionista, está tratando de mejorar la descuidada forma tanto de los futbolistas de este equipo de la Tercera Andaluza como de sus parejas.

En el capítulo emitido en la noche de este miércoles, la aragonesa dirigió una sesión de 'spinning' con las novias y esposas de los jugadores. El objetivo es bajar peso y adquirir hábitos saludables para asistir a la boda de una de ellas y que "les entre el vestido".

Romero recibió a sus 'alumnas' de una forma conciliadora y didáctica. "Hola chicas. Es importante que empecemos despacio porque luego os pediré más intensidad y si empezáis a toda caña luego alguna se querrá ir ya", les espetó.

Durante la clase se produjeron divertidos diálogos entre la 'profesora' y unas 'alumnas' que se resistían a cumplir con el 'planning' ordenado. "Alicia, ¿y esto que estamos haciendo para qué sirve?", preguntó una de las participantes. La turolense, con mucha paciencia, le informó: "Esto es ejercicio cardiovascular. Sirve para quemar grasa, para fortalecer las piernas y para que te quede bien el vestido para la boda". Unas palabras que fueron rápidamente contestadas por otra de las 'sufridoras': "Voy al mercadillo y te compro una faja reductora, que es mejor que esto".

Pese a que Romero se esforzó en dar consejos y facilitar los ejercicios ("Podéis ayudaros en el manillar. Venga, venga, que ya acabamos..."), las receptoras de sus mensajes no parecían atender. "Maldita sea la hora que fui a pedirle ayuda a Alicia", lamentó una. "Yo no sé lo que es parir, pero si esto es igual...", prosiguió otra. "No tenemos fuerza ni para aplaudir", aseveraron al unísono al final de la sesión de spinning'.

No está siendo fácil el trabajo de la turolense en el programa. En anteriores capítulos tuvo que superar la falta de ganas de los futbolistas por esforzarse en el trabajo físico. También tuvo que vencer los recelos de las parejas de estos por su atractivo físico.

Alicia Romero no parecía dirigida a la actividad deportiva a pesar de que de niña y adolescente había jugado al baloncesto en el CAB Teruel y en la selección aragonesa. Con 18 años se trasladó a Madrid para comenzar su etapa universitaria y cursar Ingeniería Informática.

Sin embargo, su guión vital viró drásticamente en 2017 cuando descubrió el 'fitness' y comenzó a moldear su cuerpo en el gimnasio. Un camino que la ha llevado a participar en competiciones de culturismo y a trabajar como entrenadora personal.