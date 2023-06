La turolense Alicia Romero vuelve a ser la 'sargento de hierro' de la tele: "Os sobran 90 kilos"

La turolense Alicia Romero volvió a ser una de las grandes protagonistas en el cuarto capítulo del 'docu-reality' de Cuatro 'Maribáñez, el peor equipo del mundo', que se emite todos los miércoles por la noche. La aragonesa, que ejerce de preparadora física y nutricionista en este espacio en el que se intenta reflotar al club de fútbol de la pedanía sevillana de Maribáñez que está hundido en la Tercera Andaluza, volvió a hacer gala de su dureza para reactivar a los jugadores.

Y es que algunos de los futbolistas no parecen muy concienciados en la necesidad de ponerse en forma para obtener unos mejores resultados en los partidos. Basta con ver las orondas figuras de algunos para comprobar esta dejadez. Romero, que controla su peso en cada entrenamiento, montó en cólera ante la situación y no se calló. Fue muy directa e incisiva.

"Señores, esto no está funcionando. Os sobran 90 kilos. A partir de ahora os voy a pesar a todos en grupo para ver si los que se están quedando atrás les entra un poco de vergüenza y se ponen las pilas", arrancó la aragonesa.

Y se detuvo especialmente en uno de los jugadores, el delantero, al que la camiseta le está notoriamente pequeña poniendo en evidencia su exagerado sobrepeso. "Contigo no estoy nada contenta. Tú eres el delantero, te habías comprometido. ¿Estás comiendo mejor o igual que antes? Pues no se nota. O me estás engañando a mí o te engañas a ti. A esto me refiero. Si falla uno, fallamos todos. Si uno de come el 'burrichinchi', lo vais a tener que pagar todos", disparó.

Para poner remedio a esta deriva tan negativa y ante la falta de reacción del plantel, Romero echó mano de los recursos más cercanos para que comenzaran a rebajar esos kilos de más. "¿Veis esas ruedas de allá atrás? ¿Y las bombonas? Pues ahora las vamos a cargar en el entrenamiento para que sepáis lo que son esos 90 kilos que nos sobran. Venga, menos risas", les ordenó.

Dicho y hecho. Todos los futbolistas comenzaron a mover enormes ruedas y las bombonas para quemar calorías y fortalecerse. Cristóbal Soria, el que fuera delegado del Sevilla y que actualmente es popular por su faceta televisiva, vio la estampa y al día siguiente regaló a Romero y a los jugadores unas máquinas de gimnasio más adecuadas para realizar el trabajo físico requerido. Una adquisición que fue bienvenida por la turolense.

Alicia Romero pone las pilas a los futbolistas. Cuatro

Alicia Romero no parecía dirigida a la actividad deportiva a pesar de que de niña y adolescente había jugado al baloncesto en el CAB Teruel y en la selección aragonesa. Con 18 años e trasladó a Madrid para comenzar su etapa universitaria y cursar Ingeniería Informática.

Sin embargo, su guión vital viró drásticamente en 2017 cuando descubrió el 'fitness' y comenzó a moldear su cuerpo en el gimnasio. Un camino que la ha llevado a participar en competiciones de culturismo y a trabajar como entrenadora personal.