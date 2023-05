La turolense Alicia Romero 'encaja' los golpes: "Pensábamos que nos ibas a quitar a nuestros maridos"

El paso de la turolense Alicia Romero por el 'docu-reality' de fútbol de Cuatro 'Maribáñez, el peor equipo del mundo' sigue dando que hablar. Y es que la aragonesa, que ejerce en dicho espacio de preparadora física y nutricionista de un equipo sevillano que se halla en las catacumbas de la Tercera Andaluza, no pasa desapercibida.

En los capítulos emitidos en la noche de este miércoles, Romero prosigue con las sesiones de ejercicio físico con las parejas de los jugadores para que estas lleguen en forma y rebajando el peso a la boda de Will, el portero de la escuadra.

En esta ocasión, se realiza el trabajo en un gimnasio con sacos de boxeo y con un 'ring'. Y es precisamente en la cuadrilátero, entre golpe y golpe, donde surgen las confesiones de las esposas y novias hacia la aragonesa, que sabe encajar con mucho estoicismo las palabras que le dedican tras preguntarles sobre qué piensan de ella y de su llegada al pueblo de poco más de 1.000 habitantes.

Alicia Romero recibe las críticas de una de las novias de los futbolistas. Cuatro

"Aquí alguna te ha puesto a parir. Creíamos que nos ibas a quitar los maridos", le dispara la primera. Una compañera coge el relevo y sube el nivel te tensión: "Has llegado muy esplendorosa, tienes un tipazo del 15 y nos vas a quitar todo. Mi marido ya es más mayorcito, pero aquí están los chavalitos con las hormonas revolucionadas".

Su conversación con la chica que va a contraer matrimonio tampoco tiene desperdicio: "Me meto en el banco y veo que mi novio está comprándose colonias de marca. También ropa nueva. Todo lo que no se compra para salir conmigo, se lo está comprando ahora desde que tú viniste". Incluso le dice que si le invita a la boda, "te pones al lado del baño". La última interviniente se muestra menos dura: "Yo no tengo nada en contra tuya, pero ya podías hacer algo de zumba.

Ante todo este aluvión, Alicia Romero trata de mostrarse conciliadora: "He venido para ayudar, a que se cuiden". Sin terminar la frase, una de las mujeres le interrumpe para decir: "No, a los maridos no los ayudes nada".

Pero el plato fuerte se sirve cuando llega al 'ring' la más crítica de todas, que no vacila en su discurso incendiario hacia la aragonesa: "Pues claro que te pongo verde. Te he criticado un montón. Es verdad. Por tu culpa yo tengo que estar a régimen. Y yo quiero estar gordita. Estoy satisfecha como estoy. No quiero tener 10 kilos menos. Me veo guapísima de la vida. Viva las gorditas". Y prosigue: "Tú a mi Jesús lo quieres poner muy fino, para que me lo quiten en las discotecas cuando salga. Tienes que darte que cuenta que Jesús es mío y no tuyo. Y lo quiero gordito. Porque tú ahora llevas los pantalones en mi casa y en mi casa los pantalones los llevo yo. Y en mi casa mando yo. Devuélveme los pantalones".

La preparadora física turolense intenta zanjar la polémica con unas palabras conciliadoras al final del encuentro: "Hemos limpiado las heridas. Comencemos de cero". Habrá que ver cómo prosigue la trama en los próximos capítulos.

Alicia Romero no parecía dirigida a la actividad deportiva a pesar de que de niña y adolescente había jugado al baloncesto en el CAB Teruel y en la selección aragonesa. Con 18 años e trasladó a Madrid para comenzar su etapa universitaria y cursar Ingeniería Informática.

Sin embargo, su guión vital viró drásticamente en 2017 cuando descubrió el 'fitness' y comenzó a moldear su cuerpo en el gimnasio. Un camino que la ha llevado a participar en competiciones de culturismo y a trabajar como entrenadora personal.