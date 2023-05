La aragonesa del 'docu-reality' de fútbol de Cuatro provoca los celos de las mujeres de los jugadores

El paso de la aragonesa Alicia Romero como preparadora física y nutricionista del nuevo 'docu-reality' de Cuatro 'Maribáñez, el peor equipo del mundo' está siendo muy intenso. La turolense se ha convertido en una de las grandes protagonistas junto a Cristóbal Soria, el hilo conductor del programa.

Este espacio relata el intento de revertir la mala situación del equipo de fútbol de la localidad sevillana de Maribáñez, que se halla en las profundidades de la Tercera andaluza.

En los dos capítulos que se emitieron en la noche del miércoles, Romero tuvo un papel preponderante en la trama. Tras la primera sesión de trabajo dirigida por la turolense, los jugadores le cuentan a Cristóbal Soria los problemas que están surgiendo en sus casas con la llegada de la exuberante aragonesa. Incluso comparten los audios que sus mujeres les han mandado, en los que se hace patente su disgusto.

Para solucionar el entuerto Soria se reúne con ellas y les dice: "Hay una situación que me tiene preocupado y que creo que tenemos que cortar de raíz. No puede ser que tengamos a los maridos durmiendo en casa de su madre ni en el sofá. No puede ser que a estas alturas tengáis celos de Alicia”. Y les lanza una propuesta: "¿Os gustaría de verdad estar como Alicia? Si queréis pedirle ayuda para que os ponga en forma como está ella, adelante”.

Un ofrecimiento que aceptan y desde ese momento cambia su visión y relación con Alicia Romero. Se citan con ella y le espetan: “Te hemos estado espiando. Queremos pedirte un favor. Se casa Will, el portero del equipo, y tenemos que meternos los trajes”. La preparadora responde afirmativamente y les transmite una sola exigencia: "Necesito que os comprometáis a hacerlo. Porque si no, no sirve de nada". Acto seguido, todas se visten las mallas y comienzan una sesión en la que no faltan las sentadillas y las flexiones. En un momento determinado, en plena acción, Romero le dice a una de sus 'alumnas', "que esto luego te va a servir para hacer el salto del tigre". Y para animarlas a que mantengan la intensidad les conmina a "poner los músculos duros como el acero".

La preparadora y 'coach' Alicia Romero. Instagram

Curiosamente, la carrera de Alicia Romero no parecía dirigida a la actividad deportiva a pesar de que de niña y adolescente había jugado al baloncesto en el CAB Teruel y en la selección aragonesa. Con 18 años e trasladó a Madrid para comenzar su etapa universitaria y cursar Ingeniería Informática.

Sin embargo, su guión vital viró drásticamente en 2017 cuando descubrió el 'fitness' y comenzó a moldear su cuerpo en el gimnasio. Un camino que la ha llevado a participar en competiciones de culturismo y a trabajar como entrenadora personal.