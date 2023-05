El zaragozano Eneko sigue conquistando al jurado y a la audiencia de 'Masterchef'

El zaragozano Eneko Fernández de Garayalde sigue subiendo posiciones en el escalafón de la undécima edición de 'Masterchef'. Si en lo personal es uno de los concursantes más queridos por sus compañeros y por la audiencia, en lo culinario su labor es cada vez más aplaudida. En el programa emitido en la noche de este lunes en La 1 de Televisión Española el aragonés fue felicitado por su 'creación' gastronómica'.

El plato con el que convenció al jurado se llama Falces, en honor al pueblo navarro al que acude con su familia en verano. El que fuera jugador del filial del Real Zaragoza detalló su receta: "Es una crema ligera de espárrago blanco, con otras verduras, cada una cocida con su tiempo necesario, y lo del medio que parece como un tataki es el tallo de romanescu, cocido y marcado en la plancha con soja. Estos productos de la huerta me hacen recordar los veranos que paso en Falces".

El último plato de Eneko, Falces. RTVE

El chef Pepe Rodríguez se mostró entusiasmado con el sabor, aunque no tanto con la imagen. "Es un buen plato. El aprovechamiento del tuétano de la verdura es fantástico”, apuntó. Su colega Samantha Vallejo-Nágera también tuvo palabras muy elogiosas: "El plato tiene muy buena pinta. Veo aquí una gran evolución”.

Incluso la invitada Raquel Sánchez Silva, que concurrió en el pasado en 'Masterchef Celebrity', saboreó las delicias cocinadas por Eneko y le espetó: "A mí me ha encantado el plato y ya me hubiera gustado emplatar a mí así. Te están hablando en otro idioma, a otro nivel”.

Pasión por la gastronomía

Tal y como reveló en una entrevista con HERALDO la semana pasada, Eneko su participación en el concurso de TVE se debe a la insistencia de su círculo más íntimo. "En realidad nació de la gente de mi alrededor. Mi familia y amigos llevaban años diciéndome que me presentara, pero pensaba que no me cogerían, que era imposible. ¡Qué equivocado estaba!", reconoció.

Además, aseveró que su ilusión es que el paso por el programa le permita cumplir con su gran sueño: dedicarse profesionalmente a la gastronomía. "Estoy seguro de que así será. Mi ilusión y la de mi mujer es que trabaje en gastronomía, que es lo que me apasiona, y ‘Masterchef’ me abre esa puerta".