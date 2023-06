El zaragozano Eneko rompe a llorar en 'Masterchef' ante las críticas a su salmonete

El zaragozano Eneko Fernández de Garayalde prosigue con su trayectoria en 'Masterchef'. Hasta ahora, el que fuera futbolista del filial del Real Zaragoza había sido uno de los más elogiados por el jurado y uno de los concursantes favoritos. Pero en el programa emitido en la noche de este lunes en La 1 de Televisión Española el aragonés vivió la cara más amarga e incluso no pudo reprimir las lágrimas.

En esta ocasión, el aragonés concurrió a los chefs Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera con un salmonete. Una receta y una preparación que relató ante las cámaras: "He hecho dos cremas. Una de verdura, una especie de vichyssoise con puerro, patata y cebolleta que he terminado con un caldo de pescado. Alrededor hay una crema de brócoli para que el plato tuviera el color verde que pienso que le iba bien. Los lomos de salmonete son a la plancha y un pico de gallo de tomate, cebolleta, albahaca en lugar de cilantro con un poco de lima y unos bastones de cebollino".

Los jueces devoraron el manjar y por sus semblantes parecía que todo iba muy bien para el zaragozano. Nada más lejos de la realidad. El primero en disparar fue Pepe Rodríguez: "¿Esto lo harías en casa? No es bueno a lo mejor meterle 17 cosas para ver si emociono a los del jurado o les cuento algo diferente. Pon menos cosas para que el salmonete sea el protagonista y no se diluya en salsas raras y extrañas".

El salmonete de Eneko. RTVE

Todavía fue más duro Jordi Cruz, que ofreció su veredicto de una forma muy directa y fría que afectó emocionalmente a Eneko. "Es un plato que quiere ser un gran plato de salmonete y no lo es. Valoramos tu valentía pero es una prueba de eliminación. Un plato de este tipo puede quedar maravilloso o más justito. Sé lo que puede dar un salmonete, y en tu plato no lo ha dado", señaló.

Unas palabras que el concursante no se esperaba. No vaciló en plasmar su decepción. "Tenía la ilusión de hacer algo más de lo que haría en casa. Estaba convencido de que había hecho un buen plato y estoy muy desanimado por eso. No sé si tengo mal mi criterio y estaba equivocado durante este tiempo", arrancó.

Acto seguido, se emocionó y rompió a llorar ante las cámaras, visiblemente afectado por el descalabro. "Sé que me van a ver las nenas y quiero que estén orgullosas. No quiero que pierdan la imagen que tienen como padre de mí. No quiero que me vean como algo malo".