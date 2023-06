Cuando Eneko hizo la pretemporada con el Real Zaragoza en Boltaña y jugaba a la consola

El guión vital es, a menudo, caprichoso e imprevisible. Eneko González de Garayalde lo puede atestiguar. ¿Quién le iba a decir cuando con 21 años realizó la pretemporada con el primer equipo del Real Zaragoza en Boltaña que casi dos décadas después alcanzaría una gran popularidad como ganador del concurso culinario 'Masterchef'?

A buen seguro, aquel julio de 2005 permanecerá incrustado a perpetuidad en el disco duro del zaragozano. Con 21 años fue reclutado por Víctor Muñoz a la primera pretemporada que el Real Zaragoza realizó en el recién inaugurado Hotel Monasterio de Boltaña. Fue uno de los ocho canteranos que el técnico llamó a filas. Le acompañaron Jorge Gotor, Toño Longás, Borja de Prada, Salvaodor Álvarez, Miguel Abadías, Ángel Lafita, Toño Longás y Félix Aznar.

Un contingente que vivió la experiencia con mucha unión y fraternidad. Era una oportunidad única en el sueño que perseguían de protagonizar una carrera futbolística en la élite. Eran las promesas más cualificadas de la Ciudad Deportiva.

Eneko, tras Zapater y entre Lafita y Aznar, en Boltaña. Carlos Moncín

Cada día todos ellos se reunían en la habitación que compartían Eneko y Gotor para disputar partidos imposibles en la Playstation. HERALDO les realizó un reportaje en el que Eneko manifestó que siempre elegía al Milán, mientras Longás optaba por la Roma y Gotor por Brasil. Curiosamente, ninguno de ellos se quedó con el Real Zaragoza.

Eneko, que había sufrido dos lesiones en los ligamentos cruzados, manifestó la alegría que supuso su convocatoria: "No me lo creí. Me puse muy nervioso. Estaba solo en casa y apenas pude dormir por culpa de los nervios. No sabía qué poner en la maleta, cómo actuar...".

Al preguntarles por sus gustos musicales, Eneko fue el más alternativo de todos junto a Longás y eligió como bandas de cabecera a Los Planetas y a Radiohead.

Todos ellos proclamaron su anhelo por jugar algún día regularmente con el primer equipo zaragocista, algo que en el caso de Eneko no sucedió y tuvo que buscarse la vida en otros clubes como el Sabadell o el Real Oviedo. 18 años después ha conquistado uno de sus triunfos más siderales, 'Masterchef'.