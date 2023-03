Eneko Fernández (‘Masterchef 11’): su salto del Real Zaragoza a Can Barça con Guardiola

Una controladora aérea, un creador de contenido de TikTok, una jueza y un sacerdote son algunos de los concursantes seleccionados para la undécima edición del ‘talent’ culinario ‘Masterchef’, que arrancó el pasado lunes cargado de novedades.

A esta lista de perfiles hay que sumar un exfutbolista profesional. Se trata del zaragozano Eneko Fernández de Garayalde, de 38 años, quien tuvo que poner fin a su carrera deportiva a causa de las continuas lesiones de rodilla. Tras trabajos puntuales como modelo y trabajar en una boutique de una conocida marca de café -donde ejerce actualmente-, busca conseguir su hueco definitivo en el mundo de la gastronomía.

Un zaragozano en Can Barça

Tras once años en las categorías inferiores del Real Zaragoza, Eneko decidió cambiar su ciudad y su club en busca de nuevos alicientes. El Barcelona B le recibió con los brazos abiertos en el verano de 2007.

Concentración del Real Zaragoza en Boltaña. Los jugadores de la cantera de derecha a izquierda: Eneko Fernández de Garayalde, Félix Aznar, Antonio Longás, Ángel Lafita, Miguel Abadías, Salvador Álvarez, Borja de Prada y Jorge Gotor. Carlos Moncín

"El cambio fue muy brusco. Había pasado toda mi vida en Zaragoza y más de media vida en el Real Zaragoza. Ingresé en el club en categoría infantil, procedente del Amistad. Anteriormente había jugado dos años en Corazonistas. Conocía a todo el mundo, desde los entrenadores hasta los cuidadores del césped. Eso crea unas rutinas que me hacían sentir cómodo y querido pero que también me apetecía romper. Por eso acepté venir al filial del Barça y, pasadas las primeras semanas de adaptación, estoy disfrutando. Las posibilidades que se me han abierto son tremendas", explicaba a HERALDO en una entrevista publicada el 14 de febrero de 2008.

"Me están pasando cosas increíbles. Una de las principales es que mi entrenador es Pep Guardiola. Trabajar cada día con él es una pasada y un privilegio. ¡El gran '4' del Dream Team de Johan Cruyff entrenándome diariamente! Eso no se paga con dinero”, reconocía.

Eneko residía por aquel entonces junto a otro compañero de equipo en un piso cercano al Camp Nou. Cada dos semanas participaba en un partidillo contra el primer equipo, donde se enfrentaba cara a cara con Ronaldinho, Eto'o, Messi, Iniesta, Henry… “Con ellos notas que eso es otra película, casi ciencia ficción. El fútbol es otra cosa para ellos. Ves a Messi hacer unos eslálones que no puedes ni seguir con la mirada. Y lo de Ronaldinho con el balón es un espectáculo. Además, Ronie nos tiene mucho cariño a los chicos del filial y se queda a hablar con nosotros. Son gente muy accesible y humilde, una imagen muy diferente a la que se ve desde fuera", confesaba.

Sin embargo, el crack con el que más intimaba y charlaba era, naturalmente, Gabriel Milito: "Gaby se porta fenomenalmente conmigo. Hablamos y nos contamos nuestras cosas”.