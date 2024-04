Cierre temporal (o no) del histórico Mostaza a la espera del nuevo en Zaragoza

El futuro de la popular bocadillería Mostaza del número 8 de la calle Dato en Zaragoza, con sus 33 años de historia, está en el aire y es bastante incierto. De momento, está cerrada desde el pasado 14 de marzo. Hace ocho años que los hermanos Nacho y Javier Gallardo, Fran Echeve y un socio más, gestionan el negocio, aunque Nacho es el que ha ejercido de socio mayoritario y administrador y el que ha llevado las riendas durante este tiempo.

Nacho Gallardo asegura que "ha habido un problema con la propiedad con la que ha sido imposible entrar a negociar una propuesta de renovación del contrato de alquiler del local". Esta situación ha terminado derivando en un enquistamiento de la relación, del que los otros socios eran desconocedores. "No teníamos ni idea de que las cosas habían llegado a tal punto de enfrentamiento y la verdad es que el administrador nos lo tenía que haber dicho", confirma Fran Echeve.

"La propiedad, con una instancia judicial autorizándolo, se presentó en el local y cambió la cerradura"

Los socios minoritarios tampoco sabían que se habían dejado de pagar varios meses de alquiler, que es lo que ha derivado en que la propiedad iniciara un proceso de desahucio por impago. Nacho Gallardo reconoce que así ha sido, que "al inicio de la pandemia hubo dos meses que no se abonaron y, recientemente, tras este desencuentro y la falta de diálogo para la renovación del contrato, también ha habido varios meses en los que no se ha pagado el alquiler, aunque la deuda que había está saldada con el abono de los retrasos". Así lo confirma igualmente Fran Echeve, que asegura que "con los proveedores y los trabajadores también estamos al día".

Una de las populares salchichas con sus mostazas. A. Toquero

El caso es que antes de poner en orden las cuentas, el inicio del proceso de desahucio derivó en el hecho de que el 14 de marzo, según confirman los dos socios, "la propiedad, con una instancia judicial autorizándolo, se presentó en el local y cambió la cerradura" impidiendo que el Mostaza siguiera desarrollando su actividad. La persona que representa a la propiedad del local no ha atendido la llamada de HERALDO para ofrecer su versión.

"Si no llegamos a un acuerdo para seguir en el local histórico de la calle Dato, en él no se va a poder utilizar la marca Mostaza"

Hoy en día, la única información que recibe la clientela que acude al Mostaza a comer sus populares salchichas, hamburguesas y patatas fritas es la del cartel que hay en la puerta que pone: 'Cerrado por avería'. Cuándo volverá a abrir o si abrirá de nuevo, ahora mismo es una incógnita. "No hay forma de hablar con la propiedad -asegura Fran Echeve-, no nos coge el teléfono; nosotros queremos reconducir la situación con una propuesta de mejora del alquiler, pero no hemos podido sentarnos a negociar".

La clásica hamburguesa con huevo del Mostaza Alberto López Burgués

Mientras esto sucede, los cuatro socios del Mostaza trabajan desde hace tiempo en la apertura de un nuevo local con el mismo nombre en la plaza San Francisco. "Nos gustaría seguir funcionando con los dos -aseguran Nacho y Fran-, pero ya veremos cómo termina todo".

Lo que está claro, confirma Fran Echeve, "es que si no llegamos a un acuerdo para seguir en el local histórico de la calle Dato, en él no se va a poder utilizar la marca Mostaza; este establecimiento tiene una licencia antigua de 1991 y, si quieren poner otra hamburguesería o lo que sea, tendrían que pedir una licencia nueva y hacer un desembolso importante".

Sin duda, los más perjudicados por esta situación son los trabajadores de la bocadillería Mostaza. "Son diez familias las que dependen de este establecimiento -explica Fran Echeve-; las nóminas de marzo están pagadas, pero ahora mismo no sabemos lo que va a pasar en el futuro".

Los clientes del Mostaza son los otros grandes afectados. "No sabemos qué pasa -comentaba un cliente de toda la vida-, pone lo de la avería pero no tengo ni idea qué puede ser; es raro porque abría todos los días y a cualquier hora podías venir a comer una hamburguesa".

Lo dicho, ahora mismo es una incógnita si se trata de un cierre definitivo, o no, del Mostaza histórico de la calle Dato a la espera que abra sus puertas el nuevo de la plaza San Francisco.

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.