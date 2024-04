Taome & Xlox, un trocito de María de Huerva brilla en la playa de La Pineda

Los aragoneses que acudan a La Pineda (Tarragona) tienen un motivo más para acercarse al paseo marítimo. Hace una semana abrió el restaurante Taome & Xlox (Paseo de Pau Casals, 76. Playa de La Pineda. Tarragona), de raíces zaragozanas, que a buen seguro va a contribuir a elevar el nivel gastronómico de esta localidad, que nunca ha destacado por ser muy alto.

Detrás de este proyecto están Paco Gabarrús y su mujer Rafaela, que hace nueve años empezaron vendiendo bocadillos en el bar Loras de María de Huerva. Este establecimiento ha evolucionado mucho y está consolidado, así que en junio del año pasado Paco se planteó hacer realidad un sueño que tenía desde niño: abrir un local en La Pineda, su lugar de veraneo durante la infancia.

Paco Gabarrús: "El local es muy grande y el proyecto, bastante ambicioso, así que de la mano de unos amigos que tienen la coctelería Taome nos hemos embarcado en esta aventura empresarial"

Encontró un local no demasiado grande, céntrico, que no estaba en primera línea de playa, y allí empezó su aventura mediterránea el verano pasado. "Ha funcionado muy bien, pero se nos quedaba pequeño", comenta Paco Gabarrús. La oportunidad de dar un salto más ambicioso llegó hace unos meses al cerrar Can Costa, que durante muchos años ha llevado la etiqueta de mejor restaurante de La Pineda, por ubicación y por propuesta culinaria.

"El local es muy grande y el proyecto, bastante ambicioso, así que de la mano de unos amigos que tienen la coctelería Taome nos hemos embarcado en esta aventura empresarial", prosigue. El viernes 22 de marzo, después de afrontar un importante lavado de cara, abrió sus puertas Taome & Xlox en el paseo marítimo de La Pineda, en primerísima línea de playa.

"No pensábamos que este cambio iba a ser tan rápido, pero surgió la oportunidad y aquí estamos, dando a conocer el trabajo que empezamos en María de Huerva y que ha evolucionado mucho en poco tiempo", explica el dueño del restaurante.

Terraza interior y exterior de Taome&Xlox en La Pineda A. Toquero

La carta es amplia y aporta detalles de modernidad al recetario tradicional. Sobre todo, llama la atención la fusión que se propone de la cocina de cercanía con la mexicana o la asiática. Por ejemplo, en los chipirones fritos, que se acompañan con katsuobushi (láminas de atún deshidratado) y alioli de yusu, o en los tacos de gambones, que se ofrecen con una mayonesa de chipotle (chile mexicano ahumado).

En La Pineda hay muchos establecimientos donde los grandes protagonistas son boquerones, sardinas, mejillones o paellas. Sin embargo, Paco y Rafaela ofrecen una carta diferente y mucho más amplia. Pero no solo está presente la fusión de gastronomías del mundo. En las carnes, la propuesta es clásica alrededor de elaboraciones como costillar de cerdo ibérico a baja temperatura, entrecot de vaca, tournedó de solomillo, codillo de ibérico o magret de pato.

Paco Gabarrús: "Además de comidas y cenas, queremos aprovechar el tardeo, que haya música en directo y una buena carta de cócteles"

El nuevo local tiene más de 400 metros cuadrados, y en su interior puede acoger a un centenar de comensales y a 50 más en la terraza del paseo marítimo. Sin duda, este verano va a ser uno de los lugares más demandados de La Pineda. "Ya lo hemos notado el primer fin de semana de la apertura, que ha sido una locura; tenemos clientes de muchos sitios, pero nos hace especial ilusión que los aragoneses disfruten de nuestra oferta culinaria", explica Paco Gabarrús.

Fuera de temporada, Taome & Xlox va a abrir de viernes a lunes, mientras que a partir del 1 de junio y hasta octubre lo hará todos los días dando servicio desde primera hora de la mañana hasta la medianoche. "Además de comidas y cenas, queremos aprovechar el tardeo, que haya música en directo y una buena carta de cócteles".

Lo dicho, el aragonés Paco Gabarrús ha hecho realidad el sueño de su infancia. "Cocino mirando al mar y esa es una sensación única", asegura. Además, está contento porque en María de Huerva, en el gastrobar Loras, cuenta con un buen equipo para que el proyecto siga sin su presencia habitual. Un cocinero experimentado, Hans Bolte, que ha pasado por restaurantes como Tebarray o Salamero 13, le ha dado el relevo así que "dentro de la locura que han sido estas semanas, todo está bastante controlado".

Apúntate a la newsletter de gastronomía de HERALDO y recibe en tu correo recetas para hacer en casa y las últimas noticias del sector.