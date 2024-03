El truco definitivo para hacer pescado a la plancha sin que se pegue

El pescado es una cena rápida, socorrida y sana. Por ejemplo, el bacalao se presta a una amplia gama de recetas en España, sobre todo en Cuaresma. Sin embargo, una de las formas más sanas de cocinar este, u otro pescado, es a la plancha. Aunque en la freidora de aire, por ejemplo, las recetas de pescado sean sanas, a la plancha es la forma más rápida de hacerlo, fácil y también muy saludable. Pero, decantarse por esta opción sin apenas aceite es sinónimo de que se pegue a la sartén con mucha facilidad.

Este ocurre porque cuando hacemos pescado a la plancha se incurre en un error muy grave: pensar que se cocina igual que una pieza de carne a la plancha. El sellado y punto de la cocción es igual de importante en la carne que en el pescado, pero pasarse de tiempo deja el pescado demasiado seco y freírlo mal puede hacer que se pegue a cualquier sartén. Por eso, hay que tomar nota de este truco que arrasa en redes sociales.

Cómo hacer pescado a la plancha para que no se pegue a la sartén

Cuando se pega un pescado a la plancha a la sartén no se sabe si es por no calentarla lo suficiente o por echar pocas gotas de aceite... En resumen, todo influye y hay que hacerlo exactamente de esta manera para que no se pegue:

Primero, se lava el pescado para eliminar sangre y posibles restos del interior. Se seca bien con un papel absorbente. El paso más importante es esperar a que la sartén o la plancha se caliente al máximo sin echar aceite. Sí, la idea clave es que la sartén esté muy caliente y sin aceite, ya que este se lo vamos a añadir al pescado para que se haga a la plancha de forma perfecta y sin que se queme.

Este es el famoso truco para hacer pescado a la plancha de forma perfecta y sin que se pegue: no añadir aceite a la sartén, sino calentar la plancha o sartén al máximo y añadir el pescado con el aceite untado en su lomo. Echamos unas gotas sobre la carne y lo extendemos con los dedos por toda la pieza, piel incluida.

Ya caliente la sartén, en el punto en el que empieza a salir humo, se coloca el pescado por la parte de la piel, primero, en la sartén y con el aceite untado sobre la él.