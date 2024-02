Trucos para no manchar la cesta de la freidora de aire y limpiarla de manera fácil

Las freidoras de aire tienen muchos seguidores en España porque las recetas que en ella se cocinan son más saludables y utilizarla ayuda a ahorrar en la factura de la luz, ya que consume menos que un horno eléctrico tradicional. Pero, también existen algunos inconvenientes, como, por ejemplo, la incomodidad de limpiar la cesta de las 'aifrayer'. Y, como no, algún que otro desconocimiento sobre qué recipientes se pueden introducir sin riesgos en la freidora de aire.

El único inconveniente que los usuarios que utilizan 'airfrayer' encuentran es la incomodidad de limpiar la cesta. Por eso, tener en cuenta algunos trucos puede ser de ayuda, como los moldes de silicona de diferentes tamaños, que se acoplan a la medida de cualquier freidora de aire y evita que la cesta de esta se ensucie. De esta forma, se tendrá que limpiar con menos frecuencia.

Si no tienes moldes de silicona puedes improvisar una protección para tu cesta con papel de horno y así evitar que se ensucie mucho la cesta. Sin olvidar que si no se carga mucho la freidora de aire, los alimentos se cocinan mejor y no se mancha tanto la cesta.

Trucos para limpiar la freidora de aire

En cuanto a la limpieza de la freidora de aire, pueden ser de mucha ayuda ciertos trucos como el del limón y bicarbonato. Esta mezcla, uno de los 'must' de la limpieza, puede ayudar a retirar los restos de comida y grasa sin dañar el electrodoméstico.

Sin olvidar que si se pasa un papel cuando todavía está caliente la cesta de la freidora de aire, puede ayudar a retirar muchos restos o suciedad antes de que se sequen.

Por último, otro truco que arrasa en redes sociales es llenar la cesta de la freidora de aire, todavía caliente, con agua y lavavajillas, para que se elimine toda la grasa.

En los videos de 'cleantokers' (los amantes de la limpieza en TikTok) incluso ponen un programa de 180 grados con el agua en el interior.