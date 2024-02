Esto es lo que debes comer en Jueves Lardero, según el lugar de España donde vivas

Jueves Lardero está a la vuelta de la esquina, esa fiesta que marca el inicio de Carnaval y del ciclo de la Semana Santa y Zaragoza está preparada para comer su tradicional longaniza. Pero, dependiendo del lugar de España donde se celebra esta fiesta, el plato típico cambia. La carne de cerdo, huevo y pan son los denominadores comunes de esta tradición, no obstante, las elaboraciones y platos finales son distintas según la provincia, así que, toma nota de lo que deberías comer según el lugar de España en el que te encuentres este jueves 8 de febrero de 2024.

En Aragón se sigue la tradición de "Jueves Lardero, longaniza en el puchero" y se come este famoso embutido. Pero, no en todos los lugares de España se come longaniza. Descubre dónde se come chorizo, torreznos o tortilla...

Jueves Lardero en Cataluña

Más allá de la longaniza que se come en Aragón para Jueves Lardero, en Cataluña, por ejemplo, se come tortilla de butifarra de huevo, acompañada de pan tostado con tomate o aceite. Pero, no es el único plato típico de Jueves Lardero en Cataluña, la coca de chicharrones o "coca de llardons", en catalán, es el otro plato especial para esta fecha. Se trata de un hojaldre relleno de piñones y chicharrones (la grasa de cerdo cocida).

Qué se come en Andalucía para Jueves Lardero

Y, si nos vamos al sur de España, nos preguntamos qué se come en Jueves Lardero en Andalucía. La respuesta a esta pregunta es: 'el hornazo'. Esto se parece a una mona, ya que es un bollo con un huevo cocido en medio. Podría decirse que es como la mona de pascua que se come en Teruel para el Sermón de las Tortillas, por ejemplo. Aunque, en algunos rincones de Andalucía, como en Córdaba, este hornazo también lleva por dentro carne de cerdo, además de azúcar y manteca.

Y, más parecido a Aragón, en Albacete se come la 'mona' en para Jueves Lardero. El mismo bollo con el huevo cocido dentro de Andalucía. Y, existe una versión dulce con azúcar y aceite; y otra salada, decorada con chorizo, pimiento e incluso sardina.

Jueves Lardero: pan, chorizo y huevo o longaniza en el puchero

Existe otro dicho para esta fiesta diferente al de "Jueves Lardero, longaniza en el puchero" que se dice en Aragón. Este otro dicho predomina en muchos rincones de España: "Jueves Lardero: pan, chorizo y huevo". Por ejemplo, en Soria, donde se puede acompañar, como no, con el clásico torrezno frito.

Por otro lado, en Guadalajara, sobre todo en la sierra, la tortilla de chorizo es la piedra angular de la merienda de Jueves Lardero. Y, en La Rioja, el bollo preñado de chorizo.