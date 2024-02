Cómo hacer huevos fritos en el microondas, la nueva tendencia en redes que engorda menos

Los platos más preciados de la gastronomía en España son los más tradicionales y sencillos, aquellos de ingredientes que no cuesta mucho conseguir. Algunos ejemplos son el gazpacho, la tortilla de patata y todas las recetas que se hagan con huevos. Y es que, estos tienen muchos beneficios nutricionales porque poseen proteínas, ácidos grasos omega-3, antioxidantes... No obstante, aunque los huevos son saludables, la forma en que se cocinan puede influir en su perfil nutricional.

El hecho de freír con aceite hirviendo agrega calorías y grasas al huevo. No es de extrañar que se hayan buscado alternativas más saludables para no renunciar al famoso huevo frito. En redes sociales, por ejemplo, arrasan las recetas al microondas.

Huevos fritos al microondas

Para cocinar huevos fritos al microondas hay que seguir una serie de consejos. Lo mejor es hacerlo en un plato hondo, para evitar que el huevo se desparrame por el micro. Solo tenemos que añadir un poco de aceite en el recipiente y verter el huevo encima (así, evitamos que se pegue al plato). Es importante también taparlo.

Recipiente de silicona para hacer huevos al microondas

Sin embargo, el mejor recipiente para cocinar un huevo al microondas no es un plato, sino uno de silicona. De hecho, en muchos 'ecommerce' se venden recipientes de silicona expresamente para cocinar huevos (y otros para hacer tortillas). Si utilizamos esto, primero debemos untar un poco de aceite en el recipiente de silicona. Después, cascamos los huevos, los salpimentamos, los tapamos y los metemos en el micro durante un minuto.

Por último, se recomienda que cuando se utilice un recipiente de silicona se use poco aceite, solo el necesario para untar el recipiente y que no se pegue el huevo. Mientras que cuando se use un plato hondo, el aceite necesario para freír el huevo en el microondas será solo una cucharada como medida recomendada.