Iris Jordán, ganadora de la mejor tapa en Madrid Fusión: "Es un honor poder defender así nuestro territorio"

La aragonesa Iris Jordán es nueva ganadora del Campeonato Oficial Hostelería de España – Tapas y Pinchos que se ha librado este martes en Madrid Fusión. La joven chef, del restaurante Ansils de Anciles, en el valle de Benasque, consiguió el oro con el ‘Donete de paloma en escabeche de abeto’, un bocado donde las recetas tradicionales toman una innovadora presentación.

"Menuda alegría", fueron las pocas palabras que ha atinado a decir poco después de levantar el trofeo. "Te presentas a los concursos y nunca esperas nada, pero llevarte el galardón es un honor y más poder defender nuestro territorio de esta manera", ha valorado Iris muy emocionada a HERALDO.

Cuando se ha escuchado su nombre, Iris se ha acordado de todo su equipo, aquellos que ‘luchan’ a su lado: "Soy la cara visible, pero ellos hacen que esté en pie cada día". A pesar del buen resultado, también hubo algún contratiempo. "Viajamos desde Benasque con 32 filipinos bañados y nuestra idea era congelar para la segunda ronda, pero nos robaron todos los moldes de los filipinos –ha lamentado la joven chef, que los estuvo buscando pero no aparecieron–. Hemos tenido suerte de que hayan aguantado bien y poder participar en la final, porque si no nos hubieran descalificado".

Iris era una niña de 9 años cuando ya tenía claro que quería ser cocinera. Con el restaurante familiar de Anciles, en Benasque, como cuna, se formó en las escuelas de hostelería de Guayente y Huesca. A pesar de que en los inicios se decantó por la pastelería, pronto divisó futuro en la cocina, en los fogones de alta gastronomía en Mallorca y Madrid.

Sus primeras prácticas fueron en Las Torres de Huesca, casualmente junto a David Fernández, chef del restaurante Gratal de Ejea de los Caballeros contra quien se midió en la final del campeonato este martes. "Fue de mis primeros jefes, me aguantó cuando tenía 16 años y no sabía ni pelar una cebolla", ha reído poco después de recibir el galardón. Fernández pasó a la fase final, pero no logró podio, que lo ocuparon Diego Postigo, de Guipúzcoa, e Iñigo Kortabitarte, de Vizcaya. Jordán regresó a su valle y con su hermano Bruno, jefe de sala y sumiller, se hicieron cargo del restaurante familiar tras la jubilación de su abuela Pilar.

El año pasado, Susana Casanova, de Clandestina Café Bistro de Zaragoza, se alzó con el oro en la primera edición de este campeonato, con la tapa ‘Cruz de Navajas’. "Lo he vivido con tranquilidad, pero también nerviosa porque no dejan de ser compañeros que conoces –ha confesado Casanova–. Sabes lo que es estar ahí, la ilusión que hace ganar el premio... te pones en el puesto de la ganadora y en el de los demás". Los sentimientos del año pasado han vuelto a aflorar. Ella misma define el último año como una "locura maravillosa". Emocionada, ha abrazado a Iris al proclamar su triunfo. Tiene un mensaje para Iris: "Vívelo a tope, no te agobies. Hay que surfear cada día, no te puede dejar ahogar por la ola".