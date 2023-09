Una delegación británica descubre en Aragón los secretos de la garnacha

Un grupo de ocho importadores de vino del Reino Unido ha recorrido Aragón esta semana para conocer sus denominaciones de origen protegidas, sus vinos y bodegas invitado por Aragón Exterior (AREX) y Aragón Alimentos. La ruta les ha permitido sumergirse en la riqueza vitivinícola de la comunidad autónoma, con visitas a algunas de sus bodegas más destacadas.

En este recorrido, la gran protagonista ha sido la uva aragonesa por excelencia, la garnacha, muy apreciada en el mercado británico. Los compradores han disfrutado de ella en todas sus facetas y expresiones gracias a la gran variedad de ‘terroirs’ que ofrece Aragón y al arte de las bodegas a la hora de trabajarla.

La ruta

La visita comenzó el lunes en Cariñena en las bodegas San Valero y Pago Aylés. Al día siguiente, los importadores se desplazaron hasta Calatayud donde conocieron las instalaciones de Ateca y de Raíces Ibéricas. Por la noche, ya de vuelta a Zaragoza, disfrutaron de una cena de productos aragoneses maridada con vinos de Enate en el restaurante Montal. Y, por último, el jueves la experiencia enológica culminó en Campo de Borja de la mano de Bodegas Aragonesas y Ruberte.

El ‘export manager’ de Bodegas Aragonesas, David Gimeno, comentaba durante la visita que estos encuentros "son esenciales para la promoción de nuestros vinos de garnacha en un mercado complejo y en el que hay una gran competencia internacional".

A su juicio, "tenemos argumentos diferenciadores que recorriendo los viñedos y las bodegas se pueden comprender mejor; en definitiva, las características que hacen que nuestros vinos sean únicos y por qué deberían introducirlos en su país".

El primer día, en Bodegas Aylés, su directora técnica y copropietaria, Inmaculada Ramón, también se refería a la importancia del mercado británico: "Allí se produce muy poco vino y, en cambio, son grandes consumidores. Hasta ahora era difícil acceder porque era un mercado saturado de vinos franceses e italianos".

Con relación a Pago Aylés, Inmaculada Ramón destacaba que "la delegación británica se ha sorprendido de su buena relación calidad/precio y le ha dado mucha importancia al hecho de que sea ecológico, ya que están muy preocupados por el medio ambiente".

El mercado

Reino Unido es un mercado estratégico para el vino aragonés. Desde hace años es el principal destino de exportación de los vinos de la región, con un valor que superó los 22 millones de euros en 2022. La cifra supone un incremento de 45% respecto a 2021, lo que demuestra la creciente demanda y aprecio en este mercado.

Aragón Exterior, en colaboración con su delegación en Reino Unido y con Aragón Alimentos, ha reforzado la labor de las bodegas en este país con acciones de promoción sectorial. Así, se han organizado varios ‘showrooms’ exclusivos en Londres dirigidos a profesionales del sector como importadores, distribuidores, grandes cadenas y restauradores. Además, se ha despertado interés entre críticos, escuelas de vino, agencias y representantes vinculados al sector.

Así, por ejemplo, el año pasado se celebró una semana gastronómica de Aragón en Gales con promociones en puntos de venta y degustaciones de productos aragoneses, incluido vino, en diferentes ciudades. Esta acción se repetirá en noviembre de este año, ampliando el alcance a varios establecimientos en Londres.

También se ha reforzado la imagen de la región y sus denominaciones de origen protegidas de cara a los mercados internacionales con la campaña Wines from Aragon impulsada de manera colaborativa por Aragón Alimentos y Aragón Exterior. La iniciativa, diseñada con el objetivo de poner en valor, posicionar y proyectar a nivel internacional la calidad de los vinos aragoneses y reivindicar su origen, incluye una web en inglés (winesfromaragon.com) y una decena de vídeos promocionales bajo el lema ‘This is our world’.