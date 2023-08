Jesús Solanas: "El vino, más que un alimento y un placer, es cultura y sensibilidad"

Ya se ha comenzado a vendimiar en Aragón. Como si habláramos de agua con Noé, hablamos de vino con Jesús Solanas.

He tenido la suerte de compartir ideas con gentes de otras generaciones más jóvenes que yo. Les he intentado ayudar a presentarse en concursos. Junto con Pepe Puyuelo, un histórico de la ciudad y de España en la sumillería, expropietario de La Matilde, hemos liderado la Asociación de Sumilleres de Aragón. Soy vicepresidente y él es presidente.

Respetada y querida la asociación. Solo hay que ver los resultados obtenidos en los concursos nacionales...

Ahí están Manu Jiménez, Raúl Igual… La élite de España.

¿Cabe casar esta jerarquía de sumilleres con los vinos que se hacen en Aragón?

Esto es como lo del huevo y la gallina, ¿qué fue primero…? La relación es irrebatible.

¿Usted defiende que el vino es amigo de la gente sabia y enemigo del imbécil?

Defiendo que el vino, más que un alimento y un placer, es cultura y sensibilidad. La estulticia, lamentablemente abundante en los tiempos que corren, es enemiga de la sensibilidad, de la cultura.

Nos asfixia el tiempo. Se come tragando, sin apenas masticar; se lee deprisa, sin apenas reflexionar; se escribe corriendo aporreando el teclado, sin acariciar las palabras; hasta Curro Romero se lamenta de que ahora se toree desesperadamente rápido, sin pausa…

Queremos que todo sea inmediato, pero el vino requiere tiempo. Las buenas bodegas trabajan en silencio de forma callada. Independientemente de su trascendencia económica, que en Aragón no es nada despreciable, el vino implica un entorno, un paisaje, unas raíces no solo físicas sino culturales. Hacer un gran vino no se improvisa.

Decía Plinio el Viejo que en el vino reside la auténtica verdad.

Savater dice que no hay vida fuera de una taberna: se socializa. El vino no se consume solo. La cultura de beber en soledad es anglosajona, no es de compartir. El vino es para beber y vivir en compañía.

También le apasiona la pintura.

Soy picassiano. Lo uno con otras disciplinas. No soy solo sumiller, soy gastrósofo, que es un neologismo inventado. Intento plasmarlo en el restaurante Absinthium.

Absinthium, lugar de tronío en el Coso zaragozano.

Intento unir y reflejar los deleites.

¿Hablamos del cambio climático?

Perfecto. Solo hay que ver que ahora se comienza a cosechar antes. Ya hace dos semanas o más que se está vendimiando.

Dígame un vino de cada denominación aragonesa.

Estamos hablando de algo serio, de algo importante para Aragón. Forma parte de nuestro ser y sentir. Nos reflejan, nos representan.

Por favor, ¿el mejor vino de cada denominación?

¿Sabe usted que es la pregunta que más veces me han hecho en los últimos años?

Ya ve que no soy nada original…

Siempre respondo lo mismo: el vino que no he probado todavía.

¿Uno que haya probado de Cariñena y le suliveye?

Por historia, por respeto, por todo, Santiago Gracia: Viña Urbezo, Solar de Urbezo.

¿Uno de Borja?

De la familia Cuartero, Palmeri Navalta. Y de Javier Gil, Tabuca. Son de Tabuenca. Gran tradición.

¿Un calatayud?

Los de El Escocés Volante, de Norrel Robertson. Un auténtico lujo. El Cismático, por ejemplo.

¿Un somontano para presumir?

Me gusta Blecua. Una de las mejores bodegas de España. Uno de los conceptos más valientes y atrevidos que conozco. Somontano al margen, citaría a Navascués, que también está haciendo cosas importantes con su marca y en Aylés. Qué decir de Fernando Mora…

Grande, Fernando Mora, extrayendo oro de las viñas viejas cerca de mis primeros años, cerca del río Grío. Por cierto, tengo una botellita de Blecua en casa…

Ábrala cuanto antes. No deje pasar el tiempo para ser feliz.