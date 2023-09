El conocido alimento que odia mucha gente tiene cinco veces más vitamina C que la naranja

La vitamina C se asocia directamente en España con la naranja. Y es cierto, la deliciosa fruta tan abundante en tierras valencianas ofrece un aporte significativo de esta vitamina, pero hay otros alimentos que la atesoran en un mayor porcentaje. El perejil, por ejemplo, tiene 15 veces más vitamina C que la naranja y otros cítricos, y como bien dice el refrán, suele estar en casi todas las salsas. Sin embargo, hay otro alimento que también supera en mucho a la naranja en cuanto a contenido de vitamina C; de hecho, su proporción de este elemento vital para la salud sorprende mucho, por desconocida.

Propiedades antioxidantes y combate la anemia

Este alimento, que forma parte además de algo tan veraniego y delicioso como el gazpacho andaluz tradicional, es el pimiento. Los verdes están en un punto menor de madurez que los amarillos o morrones y los rojos. Puede tener hasta 242 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, frente a los 53 de la naranja. Además, aportan provitamina A, B1, B6 y E, tienen magnesio, potasio y carotinoides y exhiben propiedades antioxidantes, combate la anemia, los problemas óseos y protege el tracto intestinal.

El rojo tiene mayor proporción de estos beneficios. También ayuda en la función inmunológica, con control del colesterol malo y el efecto depurativo, que ayuda frente a la hipertensión y la retención de líquidos. Junto con el verde forma parte de esa delicia llamada gazpacho, que mezclado en las proporciones correctas constituye un entrante perfecto para el verano, además de una bebida apta para cualquier momento del día.

En cuanto a sus propiedades como acompañante, un pimiento ahumado es perfecto para todo tipo de carnes, especialmente las de caza y las porcinas, gracias a un sabor recio que hace de contrapunto perfecto. Las razones se multiplican para incluir al pimiento en la dieta habitual.