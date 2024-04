Descubre la fruta exótica que mejora el deseo sexual y combate el envejecimiento

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir 5 piezas de fruta y verdura al día, cuánto más variadas mejor, para que se aporten diferentes beneficios a nuestro cuerpo. Por eso, muchas personas en Aragón se informan de qué frutas están de temporada cada mes para conseguir distintos nutrientes. Aunque, hay algunas desconocidas que pasan desapercibidas, como las bayas de Acai, una fruta amazónica que se está haciendo muy famosa en España por su alto contenido nutricional.

Las bayas de Acai de color púrpura oscuro, tienen un sabor potente con gran densidad y muy terroso. Lo mejor es que en menos de 3 centímetros que suelen medir estas bayas se condensan una gran cantidad de nutrientes, por lo que se están popularizando en todo el mundo para desayunos, meriendas, aperitivos o, incluso, comidas.

Esta baya procede de Brasil y es nutricionalmente muy apreciada en Sudamérica desde hace siglos. Es comestible y debido a su corta vida útil suele utilizarse para elaborar batidos, recetas de repostería o, incluso, se pueden comprar congeladas. Y, según el profesor Stephen Talcott, de la Universidad de Florida, es una de las frutas más ricas en antioxidantes, por esto su propiedad de "retardar el envejecimiento". Y es por lo que se ha puesto tan de moda en Estados Unidos, Canadá y Europa. Además, dicha investigación concluyó que el extracto de bayas de Acai reduce las células cancerígenas.

Propiedades de la baya Acai

Tal y como destacan desde Healthline, las bayas de acai son muy nutritivas. Además de los antioxidantes, son ricas en grasas saludables y fibra. En cuanto a su perfil nutricional: 100 gramos de pulpa congelada aportan 70 calorías, 5 gramos de grasa -1,5 de ellos saturados-, 4 gramos de carbohidrato y 2 gramos de fibra.

Por otro lado, son capaces de mejorar los niveles de colesterol y sus antioxidantes retrasan el envejecimiento y previenen muchas enfermedades. Pero, no podemos dejar de señalar una característica muy famosa que destacan los habitantes de su país de origen.

"Viagra natural"

Y es que, para los brasileños, este superalimento es afrodisiaco. Las tribus amazónicas han consumido durante siglos estas bayas de Acai para mejorar su deseo sexual, lo que ha hecho que muchos las apoden como "viagra natural". La ciencia está estudiando ahora sus dotes para elevar la libido y aumentar el impulso sexual.

