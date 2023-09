Uno de los mejores restaurantes de Aragón para comer paella tiene dinosaurios cerca

El arroz, en cualquiera de sus variantes, es un ingrediente versátil y muy agradecido en España. Si se encuentra el punto justo, un arroz de calidad y una buena receta es posible preparar platos deliciosos, para lo que también es necesario respetar los tiempos de cocción y contar con los ingredientes adecuados para ello.

Una de las recetas estrella en las que el arroz es protagonista es, cómo no, la paella valenciana. Ojo, que no todos los arroces con 'cosas' son paella y, de afirmar lo contrario, podríamos acabar hiriendo sensibilidades. Una buena paella se caracteriza por llevar pollo y conejo, que no gambas, judías verdes, garrofó, tomate natural y azafrán.

Tan importante es utilizar un buen arroz y los ingredientes adecuados como una buena paella (de ahí el nombre) para conseguir una receta perfecta. La paella, ese recipiente redondo y poco hondo donde se cocina el arroz tiene que ajustarse al número de comensales.

Como no es tan sencillo disponer en casa de los materiales adecuados para hacer arroz a la paella, al igual que los expertos dicen que se cocina mejor en leña o en gas (por lo que nos será imposible prepararla en condiciones si no tenemos acceso a estos sistemas), mucha gente opta por encontrar un buen restaurante para ir a disfrutar una paella de verdad. En Aragón, uno de los mejores sitios que se puede visitar es el restaurante Fuentecerrada, cerca de Dinópolis y de Teruel.

La paella del restaurante Fuentecerrada

El restaurante Fuentecerrada se encuentra en el kilómetro 114 de la carretera de Sagunto a Burgos (diseminado Fuentecerrada, 2), a pocos kilómetros de Teruel y cerca de la urbanización Valdelobos. Este establecimiento consiguió en 2019 el premio a la mejor paella del mundo y, aunque algunas críticas que otras en Tripadvisor ponen en duda que siga siendo merecedora de este título, hay muchas otras que siguen elogiando la calidad de la paella.

El restaurante Fuentecerrada tiene más de 4 estrellas en Google Maps y sigue preparando paellas como el primer día. Los precios de su menú varían entre las muy distintas opciones de arroces que componen la carta, ya que no solo hay paella valenciana, y también se puede completar la comida con raciones típicas y con platos de carne, como costillas de ternasco.

Entre otras opciones del menú encontramos arroces caldosos con bogavante, cigalas o carabineros, arroz a banda y arroz negro y fideuá de pescado y de carne. También se puede pedir paletilla al horno o parrillada de carne, todo depende del número de comensales y del nivel de hambre con el que se llegue a este restaurante de Teruel.