Los mejores helados artesanales de Zaragoza para chuparte los dedos y quitarte el calor

Durante los meses de verano, el calor hace que los zaragozanos tengan que buscar fórmulas para hidratarse y combatir las altas temperaturas estivales. Una de ellas es tomar un helado. Zaragoza cuenta con varias heladerías repartidas por la ciudad en las que degustar un helado artesano.

Amorino, en el paseo de la Independencia y Aragonia

Fundada en 2002 en el corazón de París, Amorino cuenta con dos establecimientos en Zaragoza (Paseo de la Independencia y Centro Comercial Aragonia). En ellos, ofrecen unos helados 100% naturales, sin colorantes, conservantes ni aromas artificiales. Entre los sabores que más gustan a los zaragozanos está el chocolate Amorino, la vainilla bourbon de Madagascar y el mango Alphonso. Según señala la directora de márquetin de Amorino España, Judith Borras, este año han relanzado un producto que tuvo mucho éxito en Zaragoza: la focaccina. Se trata de un brioche relleno de helado. Además, en octubre sacarán un nuevo producto que recibirá el nombre de Dado.

Helados italianos, repartidos por Zaragoza

Con siete establecimientos repartidos por Zaragoza y obrador propio en cada uno de ellos, Helados Italianos llegó a Zaragoza desde un pueblo del Venetto cuando Angelo Fuoli decidió abrir un establecimiento en la capital aragonesa. Comenzaron con una docena de sabores y, en la actualidad, manejan una carta de 45, que no realizan a la vez. Con la quinta generación al frente del negocio, la innovación no para con creaciones como el kéfir con garnacha, aunque el helado de tutti frutti es un clásico que no pasa de moda. Todo ello gracias a alimentos de primera calidad, como la leche fresca y las frutas de temporada.

Heladería Ferrara en paseo de Fernando el Católico, 14

De tradición italiana, Heladería Ferrara lleva creando helados desde 1996. Ubicada en el número 14 del paseo de Fernando el Católico, su filosofía es ofrecer calidad a un precio asequible. Ofrecen sabores novedosos como el Ferrero Roché, el Nutella o el Oreo sin olvidar los clásicos como fresa o limón.

Heladería Tortosa, un negocio casi centenario en la calle don Jaime I

Aunque ahora se encuentra ubicada en la calle de don Jaime I, la historia de Heladería Tortosa comenzó en 1935 cuando sus fundadores, Teodoro y Herminia, abriendo un local en la calle Almagro tras llegar a Zaragoza desde la localidad valenciana de Moixent. Su hijo Perfecto siguió el negocio familiar y, en 2006, se hizo cargo Noelia Gericó, amiga de la familia. El cariño es lo que, según Gericó, diferencia sus helados del resto. "Elaboramos cada sabor partiendo de 0, y poniendo la máxima atención a cada detalle", afirma. En la actualidad, van innovando año tras año y entre los sabores más demandados por los zaragozanos, junto con los clásicos, están el kinder white y quella, "aunque sabores como donut y chocohuete pisan fuerte", comenta la gerente del establecimiento. La última de sus novedades ha llegado este verano con la ampliación de su local para poder seguir ofreciendo sus helados en tarrina, cucurucho o rellenando un brioche, innovación llegada al local en 2023.