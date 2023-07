Cinco establecimientos de Zaragoza donde tomar los mejores granizados

Complicado soportar las altas temperaturas de julio en Zaragoza sin un refresco en la mano, el cobijo de una buena sombra o un chapuzón en la piscina. Es lo que siempre buscamos cuando el calor aprieta, algo que esta semana va a ocurrir, tal y como ya alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La culpa, la llegada de una dorsal africana que ya ha entrado en España y que dejará máximas de hasta 45 grados en Zaragoza este martes. Razón de más para hacer un alto en el camino y disfrutar de un delicioso granizado que haga más llevadera la subida de los mercurios. Ahí van algunas recomendaciones de establecimientos por los que merece la pena pasar para degustar uno de estos refrescos.

Heladería Ferrara, Paseo de Fernando el Católico, 14

Hacer una parada en este establecimiento si estás de paseo por el centro de la ciudad es casi obligatorio, puesto que es una de las referencias del sector. Una auténtica heladería italiana con helados de sabores increíbles y granizados entre los que será complicado elegir solo uno.

Uno de los granizados de la Heladería Ferrara de Zaragoza Facebook

Horario de apertura: de lunes a miércoles, de 11.00 a 23.00; jueves, de 11.00 a 23.30; viernes, de 11.00 a 00.00, sábados, de 10.30 a 00.00 y domingos, de 10.30 a 23.00.

Café de Levante, calle de Almagro, 4

De café y de leche merengada. Son los productos estrella de este establecimiento con historia, sito junto a la Puerta del Carmen de Zaragoza, al que son muchos los clientes que acuden solo para degustar sendos granizados, que cuando comenzaron a elaborarse se hacían unos moldes metálicos que aún hoy pueden verse en la cafetería.

Vidriera del Café Levante, fundado en Zaragoza en 1895. Francisco Jiménez

Otra de las opciones, también frescas y que cuenta con otros tantos fieles, es la horchata artesana de esta cafetería centenaria. Horario de apertura: de lunes a viernes, de 08.00 a 22.30; sábados, de 09.30 a 23.00; domingos, de 11.00 a 23.30.

Helados Italianos, en pleno centro de Zaragoza

Es posible que no haya zaragozano alguno que no haya probado un helado o un granizado de Helados Italianos. Artesanales, de decenas de variedades que cada año sorprenden, pero también los de toda la vida. Así es el producto que ofrecen en este negocio histórico de Zaragoza por el que es complicado pasar y no entrar cuando aprieta el calor, si el cliente, pacientemente, aguarda su turno en las siempre filas para ser atendido.

Granizados de leche merengada y café de Helados Italianos. Facebook

Direcciones: Paseo Independencia, 24; Paseo María Agustín, 3; Ramón y Cajal, 26; Paseo Fernando el Católico; Don Jaime I, 9; calle Delicias, 43; plaza Santiago Sas, 4.

La Jijonenca, en el Actur y en San José

Un total de 57 sabores de helado a elegir, además de horchata fresca y de otras tantas variedades del refresco más apetecible del verano: los granizados naturales, que en esta heladería es de lo más demandado cuando suben las temperaturas. En Zaragoza son dos los establecimientos de La Jijonenca: uno en el Centro Comercial GranCasa y otro en la plaza Reina Sofía.

Granizados de La Jijonenca Facebook

Horarios de apertura en GranCasa: de lunes a jueves, de 12.00 a 22.00; sábado, de 12.00 a 23.30 y domingo, de 13.00 a 22.00. Plaza Reina Sofía: de lunes a miércoles, de 17.00 a 23.00; jueves, de 17.00 a 23.30; viernes, de 17.00 a 00.00; sábado, 17.00 a 00.00; domingo, de 17.00 a 23.00.

Il Carrettino, avenida de Compromiso de Caspe, 105

La Guía Repsol les concedió en 2022 un Solete que identifica a Il Carrettino como una de las mejores heladerías de Zaragoza. Pero no solo de buenos helados tiene fama este mítico establecimiento del barrio de Las Fuentes. Sus granizados artesanos de limón, café, leche, yogur, cappuccino, mandarina y mojito la convierten también en otro de los referentes del verano zaragozano.

Granizados naturales de Il Carrettino Facebook

Después de 30 años al servicio de sus clientes, sus dueños se enfrentan a la última temporada, a la espera del traspaso de su negocio. Horario de apertura: de lunes a sábado, de 11.30 a 23.00.