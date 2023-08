La receta del Pan de San Lorenzo, el dulce típico de las fiestas de Huesca, y dónde comprarlo

En los días grandes de la ciudad de Huesca, las fiestas de San Lorenzo, las pastelerías se llenan del postre y dulce típico de la ciudad: el Pan de San Lorenzo. La estrella de todas las mesas es un postre que tiene origen en la pastelería oscense Ascaso hace más de 50 años, cuando se dieron cuenta de que no había un postre típico para conmemorar San Lorenzo. Más adelante fue 'adoptado' por el resto de pastelerías de Huesca y se vende no solo en los siete días de fiestas, sino durante todo el mes de agosto.

Qué es el Pan de San Lorenzo y la receta para hacerlo

Este dulce esponjoso y sobrio, que está inspirado en el arraigo a la tierra, es agradable para todos los paladares, sobre todo los de los más lamineros, y asequible para todos los bolsillos. Y no solo eso, se conserva muy bien. Se trata de un postre clásico en las Fiestas de San Lorenzo de Huesca que lleva harina, levadura, leche, mantequilla, frutas confitadas, pasas, azúcar, naranja y limón.

Su elaboración es compleja porque requiere de un proceso de fermentación lento y a temperatura adecuada. Para conseguir el resultado idóneo y que salga tan esponjoso hay que lograr el punto de amasado exacto, una labor delicada y seguro que más sencilla para los artesanos.

El procedimiento es el siguiente: hay que mezclar todos los ingredientes para elaborar la masa perfecta (sin quedarse corto, pero sin pasarse tampoco) y después se lleva al horno. Una vez hecho, se pinta de gelatina o mantequilla para rematarlo con el azúcar.

Dónde comprar el Pan de San Lorenzo en Huesca

En Huesca, el Pan de San Lorenzo se puede adquirir la pastelería donde nació, Ascaso, situada en la calle de Coso Alto, y otras como la Pastelería Tolosana, ubicada en la Plaza de las Autonomías, y Lapaca, en la calle del Alcalde Emilio Miravé. No obstante, al tratarse de un postre típico, podemos encontrarlo en todas las pastelerías de la ciudad, cada una con su toque particular, por lo que no encontrarás un pan igual.