Raúl Bernal reinventa el "sagrado" Pan de San Lorenzo... con mucho chocolate

En cualquier menú típico de las Fiestas de San Lorenzo no puede faltar el pollo al chilindrón, el melocotón con vino y tampoco el Pan de San Lorenzo, un postre ideado hace más de 50 años por Ascaso y que luego fue 'adoptado' por el resto de pastelerías de Huesca como dulce típico laurentino elaborado originalmente con harina, levadura, leche, mantequilla, frutas confitadas, pasas, azúcar, naranja y limón. Sin embargo, el oscense Raúl Bernal ha querido reinventarlo este año creando una nueva versión con mucho chocolate, su gran especialidad.

Bernal lo presentó la semana pasada en sus redes sociales y lanzó un reto a sus 'followers'. Si el vídeo alcanzaba los 1.000 'likes' antes del jueves 27 de agosto, este goloso Pan de San Lorenzo estaría disponible en su pastelería Lapaca durante las próximas fiestas. Y ha conseguido llegar a esa cifra con dos días de antelación.

"Desde el primer año ya pusimos chocolate en nuestra masa, algo que no hacía nadie entonces, para darle nuestro toque. Y como nos gusta probar cosas nuevas internamente, esta vez pensamos que quizá podríamos bañarlo en chocolate y hacer algo más creativo con el Pan de San Lorenzo, que es un postre súper sagrado que parece que no se puede tocar. Queríamos hacer algo para la gente a la que quizá no le guste el tradicional por aquello de la fruta confitada, tuviera un plan b", explica.

Y tras varios ensayos, elaboraron un pan con la masa tradicional pero bañado en chocolate 70% con galleta de cacao y glue rematado con crema de avellana y chocolate en su interior. "Está riquísimo", asegura.

Después, quisieron poner a prueba a la gente para ver qué respuesta podría tener el postre y reconoce que están sorprendidos y agradecidos "porque ninguna de nuestras publicaciones ha llegado a tantos 'likes'". Cumplido el reto, estará disponible en Lapaca para principios de agosto.

Bernal remarca que con esta iniciativa solo busca "popularizar" más el Pan de San Lorenzo sin tener miedo a "darle la vuelta" a la tradición. "Hay cosas que antiguamente por cuestión de conservación, de ingredientes... se hacían de una manera y ahora va evolucionando la cocina y hay ingredientes y conocimientos nuevos que te permiten hace un producto mejor", resalta. De hecho, reconoce que ojalá fuera un acicate para que otras pastelerías hicieran nuevas creaciones con este dulce típico.

Nuevo bombón de San Lorenzo

Para las próximas fiestas mantendrán el Pan de San Lorenzo 'normal' y, además, aprovechando el premio del mejor bombón de España, harán una edición limitada de versión inspirada también en su trufa laurentina con ginebra, albahaca y cítricos.