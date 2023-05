Un toque de licor para una tarta de queso sorprendente

Las tartas de queso se han popularizado tanto y se elaboran de formas tan diferentes que resulta difícil innovar y sorprender. Desde las más neutras a las de sabores potentes que emplean quesos como Cabrales o Idiazábal, el muestrario es muy amplio.

Sin embargo, a la maestra pastelera Sandra Ibáñez no le asusta la búsqueda de nuevos sabores. A ello se dedica a diario en su pastelería, Toque de Canela (c/ San Vicente de Paúl, 7), y como profesora en la escuela de cocina La Zarola (c/ San Miguel, 35. 661 668 471).

Precisamente, en este último escenario ha ofrecido las claves para elaborar una tarta de queso de Bayleis y crumble, cuyo paso a paso se reseña a continuación para que los lectores de HERALDO la puedan reproducir en casa.

Sandra lo tiene claro: “Es una cheesecake distinta; el toque del licor aparece en la galleta, en el relleno y en el ganaché que se prepara con chocolate negro”. A su juicio, es una tarta “curiosa y sorprendente” porque el Bayleis cambia bastante su sabor “y la combinación con el chocolate queda muy bien”.

En la reseña de las cantidades, Sandra explica que las del licor “son generosas así que se pueden reducir un poco en función del gusto de cada uno, pero si se ponen las que aparecen en la receta va a quedar muy bien”.

Sandra está convencida de que “a las personas que les guste la cheesecake, esta les va a encantar porque tiene un aire diferente; es como darle una nueva vida a una receta tan popular”.

Así quedó la tarta de queso de Bayleis y crumble elaborada en La Zarola. Alejandro Toquero

Tarta de queso de Bayleis y crumble

Ingredientes para 12 raciones:

- Para la base: 160 gr. de galletas tipo Digestive, 3 cucharadas de azúcar moreno y 80 gr. de mantequilla

- Para el relleno: 800 gr. de queso tipo Philadelphia, 160 gr. de azúcar blanco, 3 cucharadas de harina, 4 huevos M, 65 ml. de nata de montar y 60 ml. de Baileys.

- Para el ganaché de Baileys: 180 gr. de chocolate negro bien troceado, 140 gr. de nata de montar y 30 gr. de Baileys.

- Para el crumble: 170 gr. de harina, 100 gr. de mantequilla, 70 gr. de azúcar moreno y sal.

La masa, al horno Alejandro Toquero

Elaboración:

- Precalentamos el horno a 180°. Engrasamos el molde desmontable con un poco de mantequilla y harina. Ponemos a fundir la mantequilla y una vez fundida, la retiramos del fuego.

- Trituramos las galletas, las mezclamos con el azúcar moreno y añadimos todo a la mantequilla. Mezclamos bien. Cubrimos la base del molde con la masa y lo metemos a la nevera para que endurezca.

- Mientras se enfría, preparamos el relleno. Batimos a velocidad baja el queso con el azúcar blanco y la harina hasta que la mezcla sea homogénea. Incorporamos los huevos, uno a uno. Finalmente, añadimos la nata mezclada con el Baileys y batimos de nuevo.

Colocando el ganaché. Alejandro Toquero

- Sacamos la base de la nevera y la rellenamos con la masa de queso.

- Horneamos la tarta durante 15 minutos a 180° y después bajamos la temperatura a 120° y continuamos horneando, unos 45-50 minutos, o hasta que toda la superficie haya cuajado y solo quede el centro un poco húmedo.

- Para la ganaché, en un cazo calentamos la nata hasta que empiece a hervir. Echamos el chocolate y removemos bien hasta que la mezcla sea homogénea y el chocolate esté derretido. Incorporamos el Baileys y removemos hasta que la mezcla sea homogénea.

- Para el crumble, ponemos en un bol la harina, la pizca de sal y el azúcar y mezclamos. Cortamos la mantequilla fría de la nevera en dados y la añadimos al bol. Con la punta de los dedos, sin amasar, vamos desmigando los cubos de mantequilla en la mezcla de azúcar, hasta obtener una masa similar a las migas. Debe quedar suelta, como arena.

- Para el montaje, bañar la tarta con la ganaché de chocolate y salpicar de crumble la parte superior.