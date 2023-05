Una de las cocinas más altas de Zaragoza: fogones junto a las nubes

En un juego de palabras ‘alta cocina’ y ‘cocina alta’ no es lo mismo, aunque no son incompatibles. Comer en restaurantes que están en lo alto de edificios tiene su encanto.

En el piso 120 de la Torre de Shanghái, a 556 metros sobre el suelo, se encuentra el Heavenly Jin. En la lista también está el At. Mosphere, en el piso 122 del Burj Khalifa (Dubái), a 441 metros de altitud. O el recordado Windows on the World, en el piso 107 de las desaparecidas Torres Gemelas de Nueva York, donde una vez dijo un crítico que las vistas de la ciudad siempre eran su plato principal -¡cuántas parejas formalizarían su amor en una de sus mesas!-.

Algo similar ocurre en la cocina de un piso de la planta 28 del edificio Torre Zaragoza, en la avenida de Navarra de la capital aragonesa. Uno de sus vecinos nos abre las puertas de su casa para conocer cómo es su cocina y las vistas que se disfrutan. Cuesta no entrar sin llevar la mirada a la ventana. Pueden alardear de ser una de las más altas del valle del Ebro -con permiso de la de la planta superior-.

Subir en el ascensor cuesta más tiempo de lo que se está acostumbrado, y no porque vaya lento, sino porque son 28 pisos, lo que equivale a más de 90 metros de altura. Por encima de este nivel solo quedan dos plantas, que conforman un dúplex. Torre Zaragoza supera los 100 metros en conjunto. Con esos datos es normal que se apure cada segundo de luz de día. Se demuestra en la luminosa cocina.

Sobre los planos era más pequeña, pero los propietarios de este piso de la planta 28 decidieron hacerla más grande en detrimento de otra habitación contigua. De esta manera han conseguido una estancia casi el doble de lo planificada, que será de unos 15 metros cuadrados aproximadamente.

Lo que se ve desde la ventana de la cocina es como una postal o las vistas de un viaje en globo aerostático. "Te sientas a desayunar y parece que estas en el cielo", comenta su morador. Además, literalmente porque es lo que se divisa desde la banqueta de la mesa de la cocina.

Desde el espacio de cocinar, próximo a esa ventana, se tiene Zaragoza a los pies. Se puede ver un ángulo muy diferente de la estación de Delicias, el Pabellón Puente parece de juguete, el barrio de La Almozara se reduce a las dimensiones de una aldea y hasta los edificios que más sombra dan en las calles de la ciudad se ven pequeños. La panorámica va desde los meandros del río Ebro hasta las torres de la Basílica del Pilar. En conjunto parece una miniatura realista de Zaragoza. A pesar de que esta fotografía sorprenda, aseguran que lo hace más de noche, cuando un ejército de farolas luce desde abajo, como evidencian fotos tomadas cuando el cielo viste de oscuro.

Si se deja la ventana a la espalda se aprecia una cocina al uso, pero que no le falta ningún detalle ni equipamiento. Está dividida en dos espacios. En una de sus paredes se despliega el horno, el fregadero de líneas rectas, una parte de encimera y los fuegos, para terminar en la cocina. Todo ello está muy bien integrado, oculto con puertas de acabado de madera sin pomos, por lo que queda un resultado muy limpio.

En el lado opuesto se encuentra una mesa alta de grandes dimensiones, buen recurso también cuando es necesario más espacio para cocinar. Alrededor de ella se disponen cuatro banquetas. A continuación, en la esquina contraria está la despensa, un discreto armario de gran capacidad. Y junto a él, otra encimera auxiliar, idónea para descongestionar el hogar de pequeños electrodomésticos, como el robot de cocina, la cafetera o el menaje que debe estar más a mano.

Se tenga más o menos maña en los fogones, los platos están acompañados de unas vistas celestiales. Serán platos muy cerca de las estrellas, pero de las de verdad, no de las Michelin.

