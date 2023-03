Un bar de tapas de Zaragoza, entre los diez mejores de España, según la lista Forbes

Zaragoza puede presumir de ser una ciudad con un buen tapeo. Varias son las rutas para disfrutarlo por distintos barrios de Zaragoza, aunque la de El Tubo merecer una mención especial. Difícil encontrar un zaragozano, y también un visitante de la capital aragonesa, que no haya hecho una parada en esta calle del Casco Histórico para disfrutar de sus tapas en alguna ocasión. Y complicado, igualmente, que haya alguien que no haya disfrutado de un buen vino o no haya caído en la tentación de probar alguno de los pinchos que llenan el mostrador de Bodegas Almau.

Un establecimiento reconocido en el mundo gastronómico en infinidad de ocasiones y ahora también en la prestigiosa revista americana 'Forbes', como uno de los diez mejores bares de tapas de España, en una selección en la que se han tenido en cuenta tanto los pinchos clásicos como los más vanguardistas, así como la profesionalidad de quienes trabajan en el local. El listado publicado queda de la siguiente manera:

La Cosmopólita, en Málaga. El Pimpi, en Málaga. Bar FM, en Granada Eslava, en Sevilla. El Mugi, en Bilbao. Bodega Donostiarra, en San Sebastián. Los Zagales, en Valladolid. El Mesón de Gonzalo, en Salamanca. Bodegas Almau, en Zaragoza. Nou Manolín, en Alicante.

La anchoa, propuesta estrella de Bodegas Almau

Entrar en Bodegas Almau es entrar en un museo. De hecho, su colorida fachada con azulejos, llaman ya la atención al adentrarse en la calle de Estébanes. Al acceder es inevitable volver a tiempos pasados, esos que reflejan una historia que comienza en 1870, cuando su fundador, Dionisio Almau, comienza a vender vinos y licores en esta estrecha calle de El Tubo de Zaragoza.

Más de 150 años después son sus bisnietos quienes mantienen la esencia de un local con más de 800 referencias en vino y con decenas de tapas y pinchos deliciosos que hacen complicada la selección. Su especialidad, sin duda, las salmueras: solas, con vinagre, o en combinaciones incluso con virutas de chocolate, con rulo de cabra, o con confitura de tomate y miel.

En cualquiera de sus versiones sorprenden a sus clientes, entre los que ningún fin de semana faltas sus fieles, ni tampoco lo más granado de la sociedad aragonesa. Actores, deportistas, políticos y artistas de reconocido nombre también han probado las espectaculares tapas que pueden consumirse, además de en el local, en la acogedora terraza que desde 2006 los dueños acondicionaron frente al establecimiento.