Tapeo y tardeo: los bares del Casco de Zaragoza para salir un sábado con buen tiempo

En Zaragoza no hace falta insistir mucho para encontrar coro a la hora de practicar un deporte de fama mundial: el tapeo. Combina bien con el tardeo, y no sólo por la rima; si no se echa el freno a la versión vermú, el día puede coger un ritmo digno de ésos que se recuerdan mucho tiempo después, sobre todo en el caso de que la semana laboral ya haya quedado atrás. A ‘Saborea San José’ le sigue estos días 'Saborea Casco Histórico', una iniciativa con 17 establecimientos involucrados de esta zona que ofrece tapas y consumición -agua, refresco, caña o vino- por 3,50 euros.

Los bares del Casco Histórico que participan en el concurso de tapas del 9 al 19 de marzo son La tasca del Tubo, Vinos Nicolás, Bar Pollería San Pablo, Bar el Burladero del Tubo, Taberna Urbana, El rincón de Sas, Rombo Mercado Central, Alma Mater Arzobispo, Bodegas Almau La Ceci, Bodegas Almau La Ría, El Albero de Cubero, Ambrosio y Justino Cas de Comidas, Buganvilla, Casa Juanico, Taberna El Lince y La Vida es Bella.

Como en estas manifestaciones colectivas de entusiasmo hay en juego prestigio y eco además de rendimiento económico, esa inversión suele tener recompensa en forma de tapa original y sabrosa, aunque también hay quienes prefieren lo tradicional bien hecho… o las dos cosas, si hay saque. Después de convertir por un día la comida reposada en un paseo de tapas y vinos, el cuerpo está listo para entregarse a la otra rama popular del ocio: unos bailes al ritmo de la música que levanta el espíritu, y cada cual elige su ‘veneno’, tratando de lucir o mejorar las habilidades danzantes en ese invento de noche madrugadora llamado tardeo.

Bailar cuando aún hay luz en las calles de Zaragoza

Las sesiones de tardeo, normalmente amenizadas por DJ, comienzan tradicionalmente a las 16.00 y se extienden hasta las 22.00, con entrada gratis y un ritmo totalmente personalizado de copas, cada cual con su aguante y responsabilidad.

Sin salir del Casco Histórico aparecen los seis locales de Tardeo Zaragoza, que dan forma a esta oferta de éxito. El Borneo está en el número 18 de la calle Contamina, y su ambientación evoca el trópico; este sábado tendrá a MR+MR en la selección musical. El Jane Birkin, también en el 18 pero de Méndez Núñez, reparte entre sus dos plantas una actividad que suele cambiar de piel cada fin de semana; este sábado 11 tiene al guatemalteco Meneo, el rey de los juguetes musicales. En cuanto al Mantis (Mayor, 14) es todo un templo de los mojitos, un clásico que Eva maneja con mano experta y certera. Pincha Hombrelobo este día 11.

En el Chilimango (Santa Cruz, 11) el ambiente es ecléctico, siempre dentro de la elegancia. En la sesión de este sábado, la música será tarea de DJ Nicky; la Daluxe (Plaza del Pilar, 12) es quizá el más veterano de los involucrados en las noches, que ahí siempre han acabado cerca del amanecer, pero se ha hecho muy bien a la fiesta vespertina y este sábado tiene a Dseik en cabina. Por último, pero no menos importante, La Superhits (Manifestación, 38) también tira de sabiduría y experiencia con su oferta ochentera, de la que este sábado se encarga Feel The Beat.