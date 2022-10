De plástico o cristal, pero con cierre hermético: así es el táper que necesitas para llevar la comida al trabajo

Comer en el trabajo es algo que no nos gusta, pero cada vez hay más personas que lo hacen. Sobre todo, aquellos que viven en la ciudad y no tienen tiempo de trasladarse todos los días hasta su casa a mediodía. Si perteneces a este grupo, seguro que has tenido que decidir alguna vez si pides comida para llevar, bajas a la cafetería y comes cualquier cosa o, apuestas por una tercera opción que puede ser muy saludable y económica si se hace bien: comer de táper.

Preparar la comida, llevarla a la oficina y calentarla en el microondas forma parte de la rutina de cada día para muchos trabajadores. Pero, conseguir menús equilibrados no es meter en la fiambrera lo primero que se nos ocurra. Los nutricionistas recomiendan perder algo de tiempo en pensar platos completos que contengan verduras, carbohidratos: arroz, pasta, cuscús, patatas.... Proteína animal o vegetal y grasas saludables. Por eso hay quienes apuestan por el 'batch cooking' y elaboran los menús de toda la semana el sábado o el domingo. Otros, por el contrario, prefieren ir día a día. Pero al final todos metemos nuestros alimentos en el táper, ese recipiente que odiamos y necesitamos al mismo tiempo y que debemos elegir bien si no queremos fugas ni problemas de salud.

A principios de año, el Ministerio de Consumo hizo una campaña en redes sociales en la que daba consejos básicos a la hora de almacenar y transportar la comida al trabajo y recomendaba de igual forma los modelos de cristal y los de plástico. En Heraldo Shopping te presentamos las opciones más valoradas por los usuarios de Amazon: la elección es tuya.

Set de táperes de cristal con cierre hermético

Los envases de cristal tienen muchas ventajas a la hora de conservar los alimentos y también en cuanto a su limpieza ya que los olores y restos de comida se eliminan mejor que en los envases de plástico. A esto hay que añadir que se pueden calentar sin riesgo en el microondas. Es importante elegir modelos que tengan cierre hermético para que la comida no se salga y nos encontremos con un desastre al sacar la fiambrera. El set de siete recipientes de cristal Amazon's Basics es uno de los más vendidos y mejor valorados de 'ecommerce' y cuesta 27 euros.

Los táperes de cristal básicos de Amazon unen calidad y precio. Amazon

Una compacta caja bento

Los recipientes de plástico son más ligeros que los de cristal y se rompen menos. Los hay de muchos tipos y formas. Nosotros (y muchos usuarios de Amazon) apostamos por esta caja de tres compartimentos que incluye tenedor y cuchara con cierre hermético. Tiene una capacidad de 1050 mililitros y está libre de BPA. Además, es apta para microondas y lavavajillas.

Set de almuerzo Bento. Amazon

Y si lo quieres todo...

Si buscas un set muy completo, puedes apostar por este de Tatay que incluye cuatro recipientes y la bolsa térmica por 21 euros. Está disponible en varios modelos y colores y tiene más de 11.000 valoraciones en Amazon.

Set de táperes más vendido de Amazon Amazon

