Conoce el táper de Lékué de fibra de madera, personalizable y de dos pisos que ha cambiado la comida al microondas

La mayoría de personas que trabaja en la oficina de una ciudad come, a lo largo de la semana, con dos opciones de menú: comida rápida para llevar o casera, gracias a los táperes dónde calentar o cocinar diversos alimentos y recetas al microondas. Elaborar el menú, meterlo en el táper, trasladarlo a la oficina y calentar en un microondas es la rutina de comida de muchos trabajadores, pero, para ingerir todos los días comida calentada en un recipiente en el microondas hay que tener en cuenta una serie de consejos y, sobre todo, elegir bien los recipientes y su material para evitar problemas de salud.

Y si existe una marca que ha ayudado a comer de manera saludable a diario, dentro de la combinación de táperes y microondas, y que ha revolucionado el sistema ‘To go’ es Lékué. Los recipientes de silicona, libres de plástico o de cristal son ya una referencia en la era gastronómica del táper. Pero, además, la marca no deja de avanzar en este terreno y uno de sus lanzamientos más recientes son los envases eco. Ahora, tienen disponibles un ‘pack’ de dos recipientes cien por cien herméticos y ¡orgánicos!, que han dado un paso más allá.

Este nuevo táper, que, además, es personalizable (con tu nombre) está fabricado con material orgánico. El componente principal es la combinación de fibra de madera por lo que es reciclable y perfecto para el contacto alimentario. El ‘pack’ contiene dos táperes que se acoplan a la perfección con una banda de silicona para una mayor comodidad en el trasporte. Además, incluye un separador para poder combinar distintas recetas en un mismo recipiente ¡sin que se mezclen los ingredientes!

¡Personalizable con tu nombre! Lekué

La fibra utilizada para estos táperes proviene de los deshechos generados por la actividad maderera en el proceso de transformación de los bosques en bienes de consumo. Esta madera de alta calidad cumple con todos los estándares de seguridad y se puede calentar en el microondas a una alta temperatura y de manera segura.

¡Diseño minimalista!

Lunchbox To Go Organic tiene un diseño minimalista y delicado, ideal para no cansarte de utilizarlo en tu día a día. En la parte superior cuenta con una tapa extra para guardar los cubiertos necesarios para tu comida y puedes grabar tu nombre para hacerlo aún más especial.

La revolución de los táperes. Lekué

