Los 14 restaurantes aragoneses con mejor relación calidad/precio, según la Guía Michelin

Que la gala de la Guía Michelin de este martes no fue la más propicia para Aragón no es ningún secreto. La Comunidad no cosechó nuevas estrellas -aunque sí mantuvo las siete del año pasado- pese a que se repartieron 33 nuevos galardones entre España, Portugal y Andorra. A la vez, se privó a los restaurantes aragoneses que aúnan la alta cocina y la sostenibilidad de la estrella verde, un reconocimiento que nació en la anterior edición y que ya va ganando relevancia en el mundillo.

Pero es que Aragón no fue agraciado ni con la 'pedrea'. Otra de las categorías de la guía de referencia, Bib Gourmand, premia aquellos establecimientos cuyo menú sea de especial calidad y su precio no supere los 35 euros. Y en esta ocasión, en la que se han destacado 41 negocios ubicado en 13 comunidades autónomas, tampoco se ha premiado el trabajo de ningún restaurador de la tierra. Las hostelerías de Cantabria y País Vasco acompañan a la aragonesa en el grupo que no ha merecido consideración.

La Comunidad, según aparece reflejado en la Guía Michelin 2022, cuenta en estos momentos con un total de 14 negocios hosteleros en la categoría Bib Gourmand. Algunos de ellos son especialmente conocidos y hasta habían entrado en los últimos días en las quinielas de varios de sus compañeros de cara al reparto de las estrellas. Otros pasan algo más desapercibidos para el gran público, lo cual no resta valor a sus cocinas, que quizá apuestan por propuestas más modestas o, simplemente, saben amoldarse a presupuestos más ajustado, lo que ni mucho menos es un rasgo negativo.

En Zaragoza

En la provincia de Zaragoza hay tres establecimientos que gozan de la distinción. En la capital aragonesa se encuentra el Quema (paseo de María Agustín, 20), que ofrece "una carta-menú de gusto actual a precios cerrados, con muchos platos para elegir y la posibilidad de ver cómo se hacen las elaboraciones en la cocina". En Cariñena aguarda La Rebotica (San José, 3), "un local que defiende a capa y espada los sabores de antaño" y que, según desglosa la guía, trabaja "con productos autóctonos y con platos como las borrajas, setas y patatas o sus sabrosas albóndigas estofadas.

El tercer en discordia se encuentra en las Cinco Villas, en Sos del Rey Católico. Se trata de La Cocina del Principal (Fernando El Católico, 13) que, enclavado en un recio edificio de piedra, propone "una cocina sabrosa, bien elaborada y de carácter tradicional, con especialidades como la firigolla (una especie de parrillada de verduras) o las sabrosas pochas viudas de la Valdonsella".

En Huesca

Gracias al esfuerzo de los hosteleros de los enclaves más turísticos, la provincia de Huesca ha logrado sumar un total de ocho distinciones en la categoría de mejor relación calidad/precio. En la ciudad de Huesca se encuentra El Origen (plaza Justicia, 4), donde "la cocina tradicional no está exenta de toques actuales y se apuesta por los productos ecológicos de Aragón". El restaurante Trasiego (avenida de La Merced, 64), en Barbastro, destaca por su vocación enológica y por algunos platos, como el tartar de tomate rosa de Barbastro con helado de mejillones. En Binéfar, Carmen (avenida de Nuestra Señora del Pilar, 3) despliega "una carta basada en productos de temporada y un buen menú, siempre buscando una cocina sabrosa donde las materias primas sean las protagonistas".

El Montañés (Escudial, 1), en Biescas, apuesta por "unas raciones generosas de platos de la zona y de temporada, con elaboraciones actuales y detalles internacionales". Entre sus especialidades, destacan los inspectores, se encuentra "el esponjoso risotto de boletus al aroma de trufa o el lechazo en dos cocciones con emulsión de salvia". En Hecho encontramos Canteré (Aire, 1), donde la carta de base tradicional con toques actuales se compagina con jornadas gastronómicas, unas dedicadas a las setas y otras a la matanza. Por su parte, La Capilleta (carretera San Juan de Plan, 7), en Plan, "ofrece una cocina actual volcada en el producto de temporada, platos más tradicionales y un pequeño apartado de arroces a la brasa".

Otros dos restaurantes cierran el capítulo oscense. Uno de ellos es Casa Chongastán (Fondevila, 8), en Chía. La familia propietaria se dedica a la restauración y a la cría natural de ganado vacuno autóctono, por lo que en la carta aparecen "deliciosos guisos caseros, algunas setas de temporada y sus sabrosísimas carnes a la brasa, provenientes tanto de la caza como de sus propias reses". También en el valle de Benasque se encuentra Casa Arcas (carretera A-139, Villanova), donde se puede degustar "una cocina creativa de intenso sabor, basada en un menú sorpresa que exalta los productos aragoneses y cambia a diario en función del mercado".

En Teruel

La provincia de Teruel cuenta con tres Bib Gourmand, uno en Alcañiz, otro en Mora de Rubielos y un tercero en Ráfales. El primero de ellos es Meseguer (avenida del Maestrazgo, 9), un negocio de cuarta generación que "ensalza tanto las elaboraciones como el producto del Bajo Aragón, enriqueciendo siempre la carta con un interesante apartado de sugerencias".

Por su parte, El Rinconcico (Santa Lucía 4, Mora de Rubielos). "La cocina tradicional actualizada no escatima guiños a los productos turolenses. ¿Recomendaciones? Pruebe el sabroso ternasco D.O. de Aragón o el popular potaje de garbanzos de Miguel", apunta la guía. Por último, La Alquería (plaza Mayor, 9) de Ráfales, se inclina por el producto de proximidad. "La chef trabajó un tiempo como pastelera, lo que se traduce en el dominio de las medidas y los puntos de todos los platos pero, sobre todo, de su riquísima repostería casera", recuerdan.