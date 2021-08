Estos son las frutas y verduras de temporada en septiembre

El verano de 2021 camina hacia su final, y con esa llegada del otoño también despediremos hasta el año que viene algunos de los alimentos y recetas típicas del tiempo estival. No obstante, la costumbre de comer cosas sanas y sabrosas no debe alterarse con el cambio de las estaciones, y la apuesta por comer productos de temporada siempre es ganadora; si son de cercanía, aún mejor. Es cuestión de atender a los ciclos, informarse un poco y una vez identificada la materia prima, arriesgar en la cocina con nuevas preparaciones que animen el recetario particular. Así se sale de la rutina y se identifican nuevas maneras de disfrutar con alimentos de siempre.

También hay otras variedades que se cultivan durante todo el año sin problemas. Es el caso del plátano, la piña, el pimiento o la remolacha, así como otras más exóticas: coco, lima, lichi, maracuyá o papaya. Se trata de alimentos que funcionan muy bien a la hora de confeccionar nuestra dieta. Además, permiten cierto margen de flexibilidad, ya que pueden ser tomados durante en cualquier estación del año.

Verduras de temporada en septiembre

Estas son las verduras de temporada de recolección y la mejor época para consumirlos:

Ajo

Berenjena

Calabacín

Calabaza

Cebolla

Espinaca

Judía verde

Lechuga

Nabo

Pepino

Pimiento

Puerro

Rábano

Remolacha

Repollo

Tomate

Zanahoria ​

Frutas de temporada en septiembre

Llegarán durante este mes de septiembre las primeras unidades frescas de caqui, chirimoya o kiwi. Aquellos que prefieran albaricoques, ciruelas, frambuesas, sandías o paraguayas deben aprovechar ahora, ya que en octubre ya escasearán.