El secreto para acertar con el ‘delivery’: dinos cómo eres y te diremos qué pedir

Aunque cualquier plato que incluya carne consigue que te rujan las tripas, al que nunca puedes decirle no es a la hamburguesa. Y, por ello, hasta tienes un ránquin de las mejores de tu zona, donde puntúas el punto y el sabor, el crujiente de las patatas y el ingenio de la guarnición, entre otros muchos aspectos.

2

Tamaño familiar, pero para mí solo

No hay masa que no te guste ni ingrediente que no consideres que queda de maravilla en cualquier elaboración (¡incluso la piña!). De hecho, solo de pensar en dar un buen bocado a una se te hace la boca agua... ¡Necesito comer pizza!