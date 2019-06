Zaragoza concentra más del 80% del negocio de la comida a domicilio de Aragón

Parece que el negocio de la comida a domicilio, por el momento, es cosa de grandes urbes. Y es que de los aproximadamente 160 restaurantes adheridos Just Eat, una de las compañías de servicios más populares dedicada a la distribución de comida para llevar a domicilio que actúa como un intermediario entre bares o restaurantes y los clientes, 138 se encuentran en la capital aragonesa, es decir, que más del 80% del negocio ‘delivery’ aragonés, como se conoce a este negocio, se concentra aquí.

De hecho, las otras dos capitales de provincia muestran sus diferencias y confirman que a mayor número de habitantes, mayor es este negocio. En Huesca hay 11 restaurantes, mientras que en Teruel, tan solo dos. Asimismo, en otras localidades aragonesas, como Alcañiz, Jaca, Calatayud o Monreal del Campo, este negocio también está presente.

Y no es de extrañar, según señala la VII edición del Gastrómetro, el estudio anual de Jest-Eat sobre el sector de la comida a domicilio en España, elaborado a través de estadísticas internas y una encuesta realizada a más de 20.000 personas, el usuario de comida a domicilio se presenta como una persona joven, cosmopolita, de poder adquisitivo medio y que vive en familia (39%) o pareja (37%), ya que el 44% de los usuarios tiene entre 25 y 35 años y pide con su pareja el 48% de las veces. Asimismo, a este consumidor, según anota el informe, “le gusta la variedad gastronómica y el descubrimiento de nuevos platos”.

En la provincia de Zaragoza, donde hay más de 22 tipos diferentes de comida, y en Huesca, la comida china es la preferida por la mayoría de consumidores. Además, en el último año, los pedidos de esta, que se caracterizan por contar con rollitos de primavera, arroz tres delicias y gyonza, han aumentado un 7% en la provincia zaragozana y un 43% en la oscense. Mientras, en Teruel, la comida turca se presenta como la preferida, y ha crecido un 42.5% con respecto a 2017.

Los consumidores sustituyen la compra en el supermercado

Este negocio, que aportó 2.400 millones de euros a la economía española en 2018, un 4,8% más que en 2017, de los cuales 600 millones pertenecen a los pedidos online, está presente en alrededor de 1.000 municipios españoles y cuenta con casi 10.000 restaurantes y más de dos millones de usuarios. Y a pesar de que en un primer momento se puede pensar que este nuevo negocio ha mermado la asistencia a restaurantes, la realidad expone que no es así. Según el estudio El consumo out of home de la consultora Kantar Worldpanel, el 90% de los consumidores que pide comida a domicilio considera que no deja tanto de salir a restaurantes por utilizar estos servicios, sino que en realidad sustituye más bien “comprar comida en el supermercado o cocinar en casa”.

De ahí, que hayan surgido una nueva realidad, atendiendo a que, según el estudio de Just-Eat, el 73% de los consumidores elige la comida a domicilio por su comodidad. Y es que los supermercados están ofertando en sus lineales, no solo comida prefabricada, sino que algunos están incorporando platos calientes unidos a espacios donde poder sentarse y consumirlos.

Este panorama desdibuja la línea marcada entre los supermercados, que se enfocaban en el consumo dentro del hogar, y los restaurantes orientados al consumo fuera. Y es que, según el informe de Kantar, el 7% de las comidas y cenas que provienen de la restauración ya se consumen en el propio hogar. Lo que a su vez genera otra realidad: los hogares sin cocina, una tendencia que en Asia, donde estos negocios llegan a un mayor número de población, está ya normalizada.